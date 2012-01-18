-Gül: Mahkeme süreci devam ediyor ANKARA (A.A) - 18.01.2012 - Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Hrant Dink davası kararına ilişkin ''Mahkeme süreci devam ediyor. Gördüğünüz gibi kamuoyunun genel tepkisini görüyorum, rahatsızlıklar var. Mahkeme sürecinin bitmesini beklemek lazım. Nihayetinde temyize gidecek daha gördüğüm kadarıyla. Dolayısıyla kesin karar çıktıktan sonra bakmak lazım'' dedi Cumhurbaşkanı Gül, Slovakya Büyükelçisi Milan Zachar'ın, Çankaya Köşkü'nde güven mektubu sunması öncesinde gazetecilerin sorularını yanıtladı. Gül, Hrant Dink davasındaki karara ilişkin soru üzerine, mahkeme sürecinin devam ettiğini ve kamuoyunun tepkisini gördüğünü belirterek, ''Mahkeme sürecinin bitmesini beklemek lazım. Nihayetinde temyize gidecek daha gördüğüm kadarıyla. Dolayısıyla kesin karar çıktıktan sonra bakmak lazım'' diye konuştu. ''Siz de Devlet Denetleme Kurulunu görevlendirmiştiniz. Rapor ulaştı mı elinize?'' sorusu üzerine Gül, ''Herhalde hazırlıklar bitmek üzere. Bugün sordum 'ne durumda?' diye. Biliyorsunuz o tamamen bağımsız olarak oradaki üyeler ve uzmanlar tarafından yürütülen bir çalışma. Dolayısıyla sadece bitince bana sunarlar. O kadar. Ondan sonra açıklanır. Yakında herhalde bitireceklerini söylediler'' dedi. Cumhurbaşkanı Gül, ''Yeni yargı paketi de gündeme geliyor. Yargıdaki sorunların da bu sürecin hızlanmasıyla azalacağı söyleniyor. Vatandaşın temel beklentisi ne olmalı?'' sorusuna şu yanıtı verdi: ''Yargılama süreçlerinin hızlı olması çok önemli biliyorsunuz. Uzun tutukluluklar çok tenkit konusu oluyor, haklı olarak. Dolayısıyla yargılama süreçlerinin hızlandırılması, süratli yapılması, nihayetinde kimin suçlu kimin suçsuz, kısa süre içinde ayırt edilmesi çok önemli. Ümit ediyorum ki bütün bu yeni sunulacak yasalar bunlara çözüm getirir. Zaten bu yönde herkes çağrılarda bulunuyor. Sabah biraz dinledim. Gördüğüm kadarıyla buna hizmet edecek değişiklikler bunlar. Nihayetinde mahkemeler yargının ayrı bir bağımsız alanı var. Önemli olan onların işini kolaylaştırmak, süratli hale getirmek ve onların yargılama sürecini en hızlı ve en düzgün yapabilmeleri için her türlü imkanı sağlamak bu çok önemli. Cumhurbaşkanı Gül, Milan Zachar'ın güven mektubunu kabul etti.