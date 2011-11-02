Gül maaşı 33 bin lira olacak





T24- Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün bu yıl 30 bin 800 lira olan brüt maaşı, 2012 yılı için 33 bin 500 liraya çıkarıldı





Hürriyet'in haberine göre, Cumhurbaşkanlığı’nın 138 milyon 700 bin lira olan 2012 bütçesi dün TBMM Plan Bütçe Komisyonu’nda görüşülerek kabul edildi. Bütçenin 402 bin lirası Gül’ün maaşı için ayrılırken, 36 milyon lirası personel maaşlarında, 44 milyon lirası mal ve hizmet alımında, 52 milyon lirası yatırım harcamalarında kullanılacak. MHP Antalya Milletvekili Mehmet Günal komisyonda, “Cumhurbaşkanı değiştiğinde büyük tadilatlar normaldi. Ama sonraki yıllarda ne yatırımı yapılıyor? Bu paralar nereye gidiyor? Yıllardır soruyorum, cevap alamıyorum” dedi.





Hükümeti kurtarıyor





CHP İstanbul Milletvekili Aydın Ayaydın da “Sayın Cumhurbaşkanı sadece iktidarın değil bizlerin de Silivri Cezaevi’ndeki Sayın Balbay’ın da Sayın Haberal’ın da KCK tutuklusu milletvekillerinin de Cumhurbaşkanıdır. Sayın Cumhurbaşkanı’nın tavırlarında tarafsızlığı ve kapsayıcılığı göremiyoruz. Atamalarında, sadakat, yakınlık ve hemşeri kriterlerine göre hareket ediyor. Sayın Cumhurbaşkanı AKP ile aynı havuza su taşıyor” diye konuştu. MHP Manisa Milletvekili Erkan Akçay, da “Sayın Cumhurbaşkanı her Meclis açılışındaki konuşmasında neredeyse hükümet programından pasajlar okuyor. Sayın Cumhurbaşkanı bazen devleti temsil ettiğini unutuyor mu?” dedi.

Öncü, vizyoner, yapıcı

Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri Mustafa İsen ise Gül’ün 4 yılda 89 yurtdışı gezi yaptığını belirterek, şunları söyledi: “Ülkemizin bu tarihi yürüyüşünde Sayın Cumhurbaşkanımız öncü, vizyoner ve yapıcı kişiliğiyle yoğun bir tempo içinde durup dinlenmeden, ulusal ve uluslararası ölçekte çalışmalarını sürdürmektedir.”