Gül, kuzusuyla Erciyes'ye poz verdi

T24 - Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Erciyes Dağı’nda yürüyüş yaptığı sırasında yayladaki kadın, çocuk ve çobanla sohbet ederken, kendisine ikram edilen kaymak, yoğut ve peynirden yedi.

Cumhurbaşkanı Gül, dün saat 06.00’da uyanarak üzerinde siyah eşofman olduğu halde Erciyes Dağı’nın 2 bin 200 metre yüksekliğindeki Tekir Yaylası’na oradan da Koçdağı eteklerindeki yaylalardan Melikgazi ilçesi Kıranardı Mahallesi’ndeki Büyükşehir Belediyesi’ne ait Kent Ormanı’na kadar 7 kilometrelik mesafeyi yürüdü. Cumhurbaşkanının yürüyüşüne Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, TBMM Başkanvekili Sadık Yakut, Büyükşehir Belediye başkanı Mehmet Özhaseki, dünürü eski milletvekili Şaban Bayrak, il yöneticileri ve dostları katıldı. Cumhurbaşkanı Gül’ün, yürüyüşünden görüntü ve fotoğraf alınmasına korumalar ve jandarma izin vermedi.











Gül, bugün Twitter üzerinden Erciyes Dağı ile ilgili notlar yazarak, çektirdiği fotoğrafları kendisini takip edenlerle paylaştı. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, "Sabah saat 06.30’da yaylada çocuklar çoktan uyanmış oluyorlar" derken, yürüyüş sırasında karşılaştığı bir çobanın yanı sıra kadın ve çocuklarla sohbet ettiğini, kendisine bir kuzu hediye edildiğini söyledi. Yayladaki ailelerin yaptıkları yoğurt, kaymak, peynir ve ayranın tadına bakan Cumhurbaşkanı Gül, arkasına bir bölümü karla kaplı Erciyes Dağı’nı alarak tek başına ve yürüyüşe katılanlarla hatıra fotoğrafı çektirdi.

































