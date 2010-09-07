-GÜL: KUZEY - GÜNEY EŞİTSİZLİĞİ GİDERİLMELİ ABUJA (A.A) - 09.07.2010 - Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, dünyanın kuzeyi ile güneyi arasındaki eşitsizliğin mutlaka giderilmesi gerektiğini belirterek, ''Dünyanın bir tarafında insanlar istediği gibi harcarken, başka bir kanadında insanların açlıkla, hastalıkla, eğitimsizlikle uğraşması, milyonlarca insanın önemsiz sebeplerden dolayı hayatını kaybetmesi tahammül edilebilecek bir şey değil'' dedi. Cumhurbaşkanı Gül, Nijerya'daki temasları kapsamında Nijerya Cumhurbaşkanı Goodluck Jonathan ile Türkiye-Nijerya İş Forumu'na katılarak iş adamlarına hitap etti. D-8 Zirvesinin başarılı bir organizasyonla gerçekleştirilmesinden dolayı Jonathan'a teşekkür eden Gül, Nijerya'nın başarılı bir dönem başkanlığı göstereceğine inandığını söyledi. Cumhurbaşkanı Gül, Nijerya'nın Afrika'nın en önemli ülkelerinden biri olduğunu ifade ederek, 150 milyon nüfusa ve zengin doğal kaynaklara sahip bu ülkeyle ilişkileri geliştirmeye önem verdiklerini kaydetti. Türkiye'nin de büyük bir ülke olduğunu dile getiren Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, iki ülke arasında önemli bir işbirliği potansiyeli olduğunu vurguladı. Bu potansiyeli harekete geçirmek için görüşmeler yaptıklarını aktaran Gül, ''Sayın Jonathan ile görüşmelerimizde, ticareti geliştirme, savunma sanayiinde işbirliği ve özellikle enerji alanında işbirliği konularını öne çıkardık'' diye konuştu. Kalkınma için sadece ticaretin değil yatırımın da gerekli olduğunu belirten Cumhurbaşkanı Gül, Türk iş adamlarına Nijerya'da yatırım yapmak için ortaklıklar kurma çağrısı yaptı. Gül, ticari ilişkilerde dengenin de önemli olduğuna işaret ederek, 10 yıl önce iki ülke arasında 28 milyon dolar düzeyinde olan ticaret hacminde Türkiye'nin Nijerya'ya 26 milyon dolar ihracat yaptığını, iki ülke arasındaki ticaret hacminin bugün 800 milyon doları geçtiğini söyledi. İki ülke arasında enerji alanındaki işbirliğinin birinci öncelik olduğunu da vurgulayan Gül, Nijerya'nın Türkiye'ye petrol ve petrol ürünleri satabileceğini belirtti. Türkiye ile Nijerya arasında işbirliği yapılabilecek diğer önemli alanın müteahhitlik olduğuna işaret eden Cumhurbaşkanı Gül, Türk müteahhitlerinin sektörlerinde dünyada ikinci sırada yer aldığını ve bugüne kadar 160 milyar dolarlık proje gerçekleştirdiklerini söyledi. Gül, Türkiye'nin, teknolojik gücünü Nijerya'ya aktarmak istediğini de kaydetti. -NİJERYA CUMHURBAŞKANI JONATHAN'IN KONUŞMASI- Nijerya Cumhurbaşkanı Goodluck Jonathan da dün yapılan D-8 Devlet ve Hükümet Başkanları zirvesine değindikten sonra Türkiye'nin D-8'in en büyük ikinci ülkesi olduğunu söyledi. Türkiye'nin vizyonu ve ileri görüşü sayesinde D-8'in önemli bir gelişim gösterdiğini anlatan Jonathan, işbirliğini küresel kriz döneminde güçlendirmeye karar verdiklerini kaydetti. Türk ve Nijeryalı iş adamlarının ortak projeler gerçekleştirmeye başladıklarını da belirten Jonathan, ekonomik ilişkilerin gelişmesi halinde yatırım ve karşılıklı ticaret rakamlarının daha da artacağını belirtti. Jonathan, ''Ufak adımlarla başladığımız ilişkilerimiz enerji, petrol, gaz, tarım alanlarına kadar genişledi'' diye konuştu.