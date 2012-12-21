Gül: Kuvvetler ayrılığı demokrasinin temeli

Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, geçtiğimiz günlerde Başbakan Tayyip Erdoğan'ın kuvvetler ayrılığını eleştirmesiyle ilgili "Kuvvetler ayrılığı demokrasinin temeli" ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Gül, Tarabya Merkez Camisi'nde kıldığı cuma namazının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Bir gazetecinin, “Geçtiğimiz günlerde kuvvetler ayrılığıyla ilgili Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın 'Kuvvetler ayrılığı zaman zaman önümüze bir engel olarak çıkıyor' şeklinde açıklaması olmuştu. Bunu nasıl değerlendiriyorsunuz?” sorusuna Gül,“Eskiden gelen bazı yanlış örnekler vardı. Sayın Başbakan onları kast etmiştir. Yoksa kuvvetler ayrılığı hepimiz biliyoruz ki demokrasinin temel ilkesi” dedi.

Bir gazetecinin “367 meselesini mi kastediyorsunuz?” sorusuna ise Abdullah Gül cevap vermedi.



Başbakan 'engel' demişti



Konya 2012 Ekonomi Ödülleri töreninde konuşan Başbakan Erdoğan, "kuvvetler ayrılığı"nın önlerinde bir engel olduğunu da belirterek şöyle konuşmuştu:

"Sistem düzgün kurulmamış, sistemde yaşadığımız sıkıntılar var. Düzgün kurulmadığı içindir ki umulmadık yerde, umulmadık şekilde bakıyorsunuz bürokrasi karşınıza dikiliyor, bürokratik oligarşi karşınıza dikiliyor, umulmadık yerde yargıyla karşı karşıya kalıyorsunuz. Yasama, yürütme, yargının bu ülkede öncelikle bu milletin menfaatini düşünmesi lazım ve ardından da bu devletin menfaatini düşünmesi lazım. Eğer biz güçlü hale geleceksek böyle güçlü hale gelebiliriz. Ama benim yapacağım yatırımı bir kelimeden dolayı kalkar da 3 ay, 6 ay erteletirsen, 1 sene, 2 sene giderse o zaman bu ülkenin, halkının bedelini, ne tarihe hesabını verebilirsiniz, ne de bu toprağın altında yatanlara hesabını verebilirsiniz. Biz, şehir hastaneleri projemizi ne yazık ki bürokratik oligarşi ve yargı sebebiyle hâlâ hayata geçiremedik. Artık hastane kampüslerinde sedye üzerinde hastaların taşınmasını görmek istemiyoruz. Hâlâ bunu aşamadık, bitiremedik. En başarılı olduğumuz alanlardan biri olmasına rağmen. Sağlıkta bunu aşamadık. Niye? Bürokratik oligarşi ve yargı bunlara takılıp kalıyor. Ama dışarıdan bakanlar, ‘326 milletvekiliyle gene mi bahane’ diyorlar. İşte bu kuvvetler ayrılığı denilen olay var ya, o geliyor sizin önünüze bir engel olarak dikiliyor. Diyor ki ‘Senin de bir oynama sahan var.'"