-GÜL KUVEYT'TE İKİLİ TEMASLAR GERÇEKLEŞTİRDİ KUVEYT (A.A) - 26.02.2011 - Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Kuveyt'in 50. kuruluş yıl dönümü törenlerine katılan bazı yabancı devlet adamlarıyla ikili görüşmeler gerçekleştirdi. Gül, tören alanında İspanya Kralı Juan Carlos, Romanya Cumhurbaşkanı Tarian Basescu, Butan Kralı Jigme Khesor Wangchuck ile ayrı ayrı bir araya geldi. Gül, ayrıca eski İngiltere Başbakanı Tony Blair ve eski ABD Genelkurmay Başkanı ve Dışişleri Bakanı Colin Powell ile de ayaküstü kısa görüşmeler yaptı. Tören alanından konakladığı Beyan Sarayı'na Pakistan Cumhurbaşkanı Asıf Ali Zerdari ile aynı araçta gelen Gül, Pakistan'lı mevkidaşı ile de Beyan Sarayı'nda ikili görüşme gerçekleştirdi.