-GÜL, KUVEYT'E GİDECEK ANKARA (A.A) - 24.02.2011 - Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Kuveyt Emiri Şeyh Sabah El Ahmad El Jaber El Sabah'ın daveti üzerine, Kuveyt'in bağımsızlığının 50, Irak işgalinden kurtuluşunun 20. ve Emir Şeyh Sabah'ın göreve başlamasının 5. yıldönümü kutlamalarına katılmak üzere yarın Kuveyt'e gidecek. Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezinden yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Gül, 2 gün sürecek ziyareti çerçevesinde Kuveyt Emiri ile de görüşecek. Görüşmede, Türkiye ile Kuveyt arasındaki ikili ilişkilerin genel durumu ve bölgesel gelişmeler ele alınacak. Gül ayrıca, kutlama törenlerine katılmak üzere Kuveyt'te bulunacak diğer bazı ülke liderleri ile ikili görüşmeler yapacak.