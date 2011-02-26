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Politika

GÜL KUVEYT'E GELDİ  KUVEYT (A.A)

26 Şubat 2011 00:21

-GÜL KUVEYT'E GELDİ  KUVEYT (A.A) - 25.02.2011 - Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, bağımsızlığının 50, Irak işgalinden kurtuluşunun 20 ve Emir Şeyh Sabah'ın göreve başlamasının 5'inci yıl dönümü kutlamalarına katılmak üzere Kuveyt'e geldi.  Cumhurbaşkanı Gül, Kuveyt Uluslararası Havalimanı'nda Kuveyt Emiri Şeyh Sabah el Ahmad el Cabir el Sabah tarafından karşılandı.  Karşılamanın ardından Kuveyt Emiri Şeyh Sabah ile bir süre görüşen Gül, daha sonra konaklayacağı Beyan Sarayı'na geçti.  Cumhurbaşkanı Gül, yarın Kuveyt'in bağımsızlığının 50, Irak işgalinden kurtuluşunun 20 ve Şeyh Sabah'ın göreve başlayışının 5'inci yıl dönümü kutlamalarına katılacak. Kutlama törenlerinde çok sayıda yabancı devlet adamı da bulunacak.  Cumhurbaşkanı Gül, kutlamalar dolayısıyla Kuveyt'te bulunan İspanya Kralı Juan Carlos, Pakistan Cumhurbaşkanı Asıf Ali Zerdari, Irak Cumhurbaşkanı Celal Talabani, Kanada Genel Valisi David Johnston ve Almanya Cumhurbaşkanı Christian Wullf ile ikili görüşmeler gerçekleştirecek. 

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