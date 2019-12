Gül, Kürt sorununu araştıran heyetle görüştü

T24 - Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, etnik çatışma ve uzlaşma yöntemleri konusunda dünyanın önde gelen sosyoloji psikiyatrilerinden Prof. Vamık Volkan ve beraberindeki heyeti Tarabya Köşkü'nde kabul etti. Yaklaşık 3 saat süren ve basına kapalı olarak gerçekleşen görüşme saat 11.00'de başladı. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Prof. Dr. Vamık Volkan ve Genel Koordinatör Tarık Çelenk'i 2 Ağustos 2010 tarihinde de Tarabya Köşkü'nde kabul etmişti.





Görüşmeye aralarında Kürt meselesi hakkında çok sayıda araştırma yapmış olan şu isimler katıldı: Prof. Dr. Deniz Ülke Arıboğa, Eski MİT Müsteşar Yardımcısı Cevat Öneş, Eski Özel Harp Dairesi Subayı Güvenlik Uzmanı Mete Yarar, Murat Belge, Ümit Fırat, Altan Tan, Avni özgürel, Tarık Çelenç, Halit Yalçın, Avrupa Türk islam Birliği Kurucu Başkanı Musa Serdar Çelebi, Bedrettin Gündeş, Murat Sofuoğlu, Ayşegül Elif Aslantepe, Raif Türk, Mehmet Emre Ölmez, Ayşe Betül Çelik, İdris Ağcanoğlu ve Psikanalist Ayla Yazıcı katıldı.





'Herkesin silahla olmayacağını söyledi'



Görüşme yaklaşık 2.5 saat sürdü. Görüşme sonrası Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Derneği (Ekopolitik) Danışmanı Prof. Dr. Vamık Volkan bir açıklama yaptı. Volkan, " Ekopolitik diye sivil bir kurum var. İki seneden beri farklı düşünen, grup liderlerini bir araya topladık ve bir laboratuar geliştirdik. Bunlar arasından Kürt asıllı vatandaşlar var gençler var Türkiye'deki toplumsal süreçleri inceliyoruz. Benim rolüm bu kişilerin konuşmasını sağlamak" dedi.



Bu çekirdek grup her türlü fikirle bir araya geldi. Basit bir amacımızı var. Herkesin çeşitli önerileri var. Eğer bu öneriler herkes tarafından uygulanırsa hiç kimse aşağılanmaz " dedi.



Cumhurbaşkanı Gül'ün kendileri tarafından sunulan raporlar okuduğunu belirten Volkan, "Çok önem veriyor. Sayın Cumhurbaşkanı Türkiye'deki sorunların çözülmesi için her şeyin yapılmasını istiyor. Bugün bizim çekirdek grup dediğimiz 19 kişiyi getirdik. Herkes konuştu herkes fikirlerini söyledi. Bence bu toplantının en önemli şeyi bu 19 kişinin bu sürece gönüllü olarak yatırım yapmasını Sayın Cumhurbaşkanının görmesi oldu. Bunu da kendisi ifade etti. Kendisi bu tür sivil süreçlerin önemine değindi. Bunları destekleyeceğini söyledi. Her şeyin silahla olmayacağını söyledi. Herkesle konuşmanın önemine değindi" diye konuştu.



Volkan, Cumhurbaşkanı Gül'ün kendisine anne baba yani ebeveyn rolü biçtiğini de kaydederek, "Sayın Cumhurbaşkanının karakteri öyle ki çok iyi bir ebeveyn rolüne girebilir" diye konuştu.



Volkan bir sonraki görüşmeyle ilgili bir randevulaşma olmadığını ancak bunun olacağının çok açık olduğunu kaydetti. Volkan görüşmede siyaset konuşulmadığını ve Cumhurbaşkanı Gül'ün 19 kişinin bu süreci sahiplendiğini görmenin güzel olduğunu söylediğini belirtti .Bu grup içinden Eski MİT'tten gelmiş bir insan ile dağdan inen bir Kürt'ün de olduğunu söyleyen Volkan, " Şimdi ne oluyoruz Odada bunlar birbirine abi diyorlar" diye konuştu.





Vamık Volkan kimdir?



Siyaset Psikolojisinde uzmanlaşan psikiyatri profesörü Vamık Volkan 1932'de Kıbrıs'ta doğdu. Kıbrıs İslam Lisesi'nde okudu. Son sınıftayken çıkan isyanla adı değişen Kıbrıs Türk Lisesi'ni bitirdi. Türkiye'ye geldi, Ankara Tıp Fakültesi'nden 1956'da mezun oldu. Türk vatandaşı olamadığı için Türkiye'de çalışamadı ve ABD'nin Chicago'ya gitti. Üç ay sonra babasından gelen mektupta, en yakın arkadaşının Kıbrıs'ta bir eczanede milliyetçi Rumlar tarafından öldürüldüğünü anlatan gazete kupürü çıktı. 10 yıl Türkiye ve Kıbrıs'a gelemedi.



2002'ye kadar 45 sene Virginia Üniversitesi'nde ders verdi. 18 yıl üniversite hastanesinin başhekimliğini yaptı. 40 kitap çalışması yaptı ve 400'ü aşkın bilimsel makale yayınladı. Psikolojik çatışma ve kimlik konularında sayısız araştırma ve saha çalışması gerçekleştirdi. Psikopolitik teoriler ve dünyanın sorunlu birçok yerinde barış için yaptığı çalışmalar nedeniyle Nobel Barış Ödülü'ne aday gösterildi.





Ekopolitik



Ekopolitik, 2005 yılında İstanbul'da kurulan ADAM Sosyal Bilimler Araştırma Merkezi'nin yeniden kurgulanmasıyla doğan "Ekonomi ve Sosyal Araştırmalar Derneği" çatısı altında faaliyet gösteren bağımsız bir araştırma merkezidir. www.ekopolitik.org, Ekopolitik'in web tabanlı yayın organıdır. Ekopolitik, bağımsız ve kar amacı gütmeyen bir organizasyon olup, çarpık algılamaların oluşturduğu sanal gerçekliğin ötesine geçerek karar verme organlarına yeni politika yapma imkanları geliştirmeyi, kamuoyunun da dünya siyaseti ve ulusal siyaset ile ilgili algılama ve anlayışlarına hakiki anlamda katkılar yapmayı amaçlamaktadır.



Genç bir kadrodan oluşan Ekopolitik, kurulduğundan beri pek çok önemli faaliyete imzasını attı. Ekopolitik profesyonel çalışanları yanında lisans, yüksek lisans ve doktora düzeyinde yarı-zamanlı üniversite öğrencilerinden oluşan genç ve dinamik bir ekiple çalışmalarını sürdürmektedir.