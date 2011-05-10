-GÜL: KONFERANS ÇÖZÜM İÇİN FIRSAT İSTANBUL (A.A) - 09.05.2011 - Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, 4. BM En Az Gelişmiş Ülkeler Konferansı'nın, dünyanın en kırılgan ülkelerinin karmaşık ve süregelen sorunlarına kalıcı çözüm yönündeki taahhütlerini teyit etme ve ileri götürme fırsatı vereceğini düşündüğünü ifade ederek, bunun başarılması için İstanbul'un mükemmel bir şehir olduğunu söyledi. Cumhurbaşkanı Gül, 4. BM En Az Gelişmiş Ülkeler Konferansı'na katılan devlet, hükümet ve heyet başkanlarıyla üst yöneticiler (CEO) onuruna Çırağan Sarayı'nda akşam yemeği verdi. Cumhurbaşkanı Gül, yemekte yaptığı konuşmada, hoşgörü ve merhametin kök saldığı bu tarihi ve kültürel şehirde tarihi bir etkinlikte bir araya geldiklerini ve İstanbul'daki toplantının gücünü, kalkınma için küresel dayanışma ve ortaklıktan aldığını söyledi. Gül, ''Konferansın, dünyanın en kırılgan ülkelerinin karmaşık ve süregelen sorunlarına kalıcı çözüm yönündeki taahhütlerini teyit etme ve ileri götürme fırsatı vereceğini düşünüyorum. Bunun başarılması için İstanbul'un mükemmel bir şehir olduğuna inanıyorum'' dedi. Tarih boyunca İstanbul'un birçok medeniyetin merkezi, kıtaların ve denizlerin buluşma noktası olduğunu ve insanlık için daima ilham kaynağı teşkil ettiğini ifade eden Cumhurbaşkanı Gül, doğunun batıyla, kuzeyin güneyle buluştuğu bir kavşakta yer alan İstanbul'un tüm bölgelerin değerlerini ve özlemlerini barındırdığını kaydetti. Gül, ''Bu zirvenin ve takip edecek sürecin başarısı sayesinde İstanbul'un neredeyse bir milyar insanın bahtsızlığının olumlu mecraya yöneltildiği bir yer olarak hatırlanacağına inanıyorum. Bunun gerçekleştirilmesi için gerekli fırsatlara ve kararlılığa sahibiz'' diye konuştu. -BAN Kİ-MUN- BM Genel sekreteri Ban Ki-mun ise, konferansın çok güzel başladığına ve en az gelişmiş ülkeler için çabalarının sonuç vereceğine inandığını ifade ederek, Türkiye'nin misafirperverliğine ve bu konferansın gerçekleşmesi için gösterdiği büyük çabaya teşekkür etti. Türkiye'nin Birleşmiş Milletler'in çok önemli bir dostu olduğunu, Türkiye'nin diplomatik çabalarının dünyada diplomatik ufukları genişlettiğini ifade eden Ban, ''Ortadoğu barışına ve daha bir çok konularda katkılarınız büyük. Şimdi de insanlığa büyük katkı yapıyorsunuz. İstanbul'da böyle büyük bir konferansa evsahipliği yapıyorsunuz. Geçmiş onyıllarda Türkiye'nin ekonomisinin nasıl geliştiğini gördük. Şimdi de az gelişmiş ülkelerin kalkınmasını sağlamalıyız. Bu hafta boyunca, az gelişmiş ülkelerin barış ve istikrara kavuşması ve dünyanın daha iyi bir yer olmasını umalım'' diye konuştu. Yemeğe aralarında Bangladeş Başbakanı Şeyh Hasina, Arnavutluk Devlet Başkanı Bamir Topi, Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, Devlet Bakanı Selma Aliye Kavaf, BM Genel Kurul Başkanı Joseph Deiss, Tarım ve Köyişleri Bakanı Mehdi Eker, İstanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş'ın da yer aldığı geniş bir davetli grubu katıldı.