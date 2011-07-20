Gül: KKTC meşru haklarından vazgeçmeyecek

T24 - Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Kıbrıs Türk halkının, milli davalarında baskılara boyun eğmeyeceğini, özgürlük ve bağımsızlığını koruyacağını, meşru haklarından vazgeçmeyeceğini tüm dünyaya gösterdiğini belirterek, ''Kıbrıs Türk'ünün hukukunu muhafaza etmek için sürdürdüğü kararlı mücadelesinde her zaman yanında olan Anavatan Türkiye, 20 Temmuz 1974 tarihinde gerçekleştirilen Barış Harekatı ile tesis edilen barış, istikrar ve huzurun güvencesi olmaya devam edecektir'' dedi.







Cumhurbaşkanı Gül, Kıbrıs Barış Harekatı'nın 37. yıl dönümü dolayısıyla KKTC Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu'na Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri Mustafa İsen aracılığıyla bir mektup gönderdi.





Mektubunda ''Kıbrıs Türk'ünü adanın eşit sahibi olarak hürriyetine kavuşturan Barış Harekatı'nın 37. yıl dönümü münasebetiyle, Zat-ı Devletlerini ve şahsınızda tüm Kıbrıslı Türk kardeşlerimi en içten dileklerimle kutluyorum'' ifadelerini kullanan Gül, şunları kaydetti:





''Kıbrıs Türk halkı, yıllardır mücadelesini verdiği milli davada baskılara boyun eğmeyeceğini, özgürlük ve bağımsızlığını koruyacağını, meşru haklarından vazgeçmeyeceğini tüm dünyaya göstermiştir. Kıbrıs Türk'ünün hukukunu muhafaza etmek için sürdürdüğü kararlı mücadelesinde her zaman yanında olan Anavatan Türkiye, 20 Temmuz 1974 tarihinde gerçekleştirilen Barış Harekatı ile tesis edilen barış, istikrar ve huzurun güvencesi olmaya devam edecektir. BM Genel Sekreterinin iyi niyet misyonu çerçevesinde Kıbrıs'ta adil, kalıcı ve kapsamlı çözüme yönelik olarak adadaki iki eşit taraf arasında devam eden müzakere süreci üçüncü yılını doldurmaktadır. Müzakere sürecinin en kısa zamanda kapsamlı çözüme ulaşması yönünde liderliğinizde Kıbrıs Türk tarafının sergilediği yapıcı ve kararlı çabaları destekliyoruz. Türkiye, BM ile işbirliği halinde sarf ettiğiniz bu samimi çabalara yönelik güçlü desteğini bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da sürdürerek, tarihi ve ahdi sorumlulukları çerçevesinde Kıbrıs Türk halkının yanında olacaktır.''





Adada kalıcı bir çözüm için iki tarafın da irade ve kararlılık göstermesi gerektiğini vurgulayan Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Rum tarafının da Türk tarafı gibi üzerine düşen sorumluluğu yerine getirerek samimiyetle gayret göstermesi halinde, yaklaşık elli yıldır devam eden Kıbrıs sorununun çözüme kavuşmasının ve böylelikle sadece adada değil, tüm Doğu Akdeniz'de bir işbirliği, güvenlik ve refah alanının oluşturulmasının mümkün olabileceğini ifade etti.





Cumhurbaşkanı Gül, Türkiye'nin etkin ve fiili garantisinin varılacak barış ve istikrar ortamının vazgeçilmez unsuru olacağını belirterek, şöyle devam etti:





''Geçmişte yaşanan zorluklara ve acılara, bugün hala maruz kaldığı haksızlıklara rağmen Kıbrıs Türk'ü, özgürlüğüne sahip çıkmayı bilmiştir. Kıbrıs Türk halkının bu mücadelesinde başarıya ulaşması için birlik ve beraberlik içinde değerlerine sahip çıkarak milli davaya olan inancını muhafaza etmesinin önemi büyüktür. Kıbrıs Türk'ünün verdiği eşitlik ve özgürlük mücadelesinin en nadide eseri olan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, örnek bir demokrasi ve hukuk devleti olarak bugün hepimiz için iftihar kaynağıdır. Kıbrıs Türk halkının geleceğe güvenle bakması ve yeni nesillere adil ve kalıcı bir kapsamlı çözümü miras bırakabilmesi ortak arzu ve çabamız olmaya devam edecektir. Bu vesileyle kurtuluş mücadelesinde canlarını feda eden aziz şehitlerimizi rahmet ve minnetle, gazilerimizi şükran ve saygıyla anarken, Türk milleti ve şahsım adına Kıbrıs Türk halkının Barış ve Özgürlük Bayramı'nı içtenlikle kutluyor, Kıbrıslı Türk kardeşlerimizin refah, esenlik ve mutluluğu için en iyi dileklerimi yineliyorum.''





