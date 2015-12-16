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Gül Kitabevi'nin yakılmasıyla ilgili davanın 3 sanığı tahliye edildi

Sanıklar, avukatların dünkü duruşmada verilen kararı üzerine serbest bırakıldı

16 Aralık 2015 22:54

8 Eylül’de PKK’yı protesto eylemleri sırasında, Kırşehir'de 30 yıldır faaliyet gösteren Gül Kitabevi ve HDP İl Binası'nın yakıldığı ve iş yerlerine zarar verildiği olaylara ilişkin davada tutuklu yargılanan 5 sanıktan 3'ü, avukatlarının itirazı üzerine tahliye edildi. 

Radikal'den İsmail Saymaz'ın haberine göre, Gül Kitabevi'nin yakılmasına ilişkin olarak dün Kırşehir Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen 17 sanıklı davanın ilk duruşmasında, Gökhan Hergül, Öner Arslan ve Mehmet Şimşek’in tahliyesi talep edilmiş ancak mahkeme oy çokluğuyla sanıkların tutukluğunun devam etmesine karar vermişti.

Serbest bırakılma talepleri kabul edilmeyen tutuklu sanıkların avukatlar bugün tutukluk kararına itiraz etti. Aynı mahkeme bu kez de oy çokluğuyla 3 sanığın tahliyesi yönünde karar verdi. Gerekçe olarak sanıklar açısından öngörülen ceza miktarı gösterildi.

Ceza yargılamasında bir mahkemenin aldığı karara ancak bir üst mahkemede itiraz edilebiliyor. Kırşehir’de bir Ağır Ceza Mahkemesi bulunduğu için itirazın bölgeye en yakın Ağır Ceza Mahkemesi’nde yapılması gerekiyor. Buna rağmen tutuklulukla ilgili itirazın değerlendirilmesinin ve tahliyeye karar verilmesinin aynı mahkeme tarafından yapılması dikkat çekti.

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