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Politika

GÜL: KISITLAMA OLMAMALI ANKARA (A.A)

21 Haziran 2011 19:57

-GÜL: KISITLAMA OLMAMALI ANKARA (A.A) - 21.06.2011 - Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, enformasyon teknolojisi sisteminde tüm özgürlüklerin hiçbir kısıtlamaya uğramadan ifade edilmesine büyük önem verdiğini belirterek, ''Hiçbir kısıtlama olmamalı ancak uygulamada bazı sorunlar ortaya çıkabiliyor. Bu nedenle sistemin kendi önlemlerini kendisinin alması gerekir'' dedi. Cumhurbaşkanı Gül, Google İcra Kurulu Başkanı Eric Schmidt ve AB Danışmanlık ve Yatırım Hizmetleri Başkanı Cem Duna'yı kabulünde enformasyon teknolojisiyle ilgili görüşlerini geniş bir perspektifle ele aldı. Enformasyon teknolojisinin ,demokrasinin yaygınlaşması ve kökleşmesine en büyük katkıyı sağladığını vurgulayan Gül, ''Ortadoğu'da yaşanan gelişmeler buna güzel bir örnek'' dedi. Gül, bu teknolojinin gelişmesine yaygın katkıda bulunan aralarında Google'ın da bulunduğu kuruluşları kutladı. Enformasyon teknolojisi sisteminde tüm özgürlüklerin hiçbir kısıtlamaya uğramadan ifade edilmesine büyük önem verdiğinin altını çizen Gül, ''Hiçbir kısıtlama olmamalı ancak uygulamada bazı sorunlar ortaya çıkabiliyor. Bu nedenle sistemin kendi önlemlerini kendisinin alması gerekir. Aksi halde devletler kendi kendine bazı önlemler alma yoluna gidebiliyor. Bu da sistem için bir tehdit oluşturur'' diye konuştu. Schmidt'ten Çin ve Rusya'daki uygulamalar hakkında bilgi alan Gül, Google'ın Türkiye'deki daimi ofisinin güçlendirilmesini de istedi.

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