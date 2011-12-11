Gül: Kimse beni ikna etmedi, Anayasa ortada

T24 - Cumhurbaşkanlığı, Şike Yasası’nın veto edilmesinin ardından AKP Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş ve bazı kulüp yetkililerinin Abdullah Gül ile görüşüp, kendisini ikna ettikleri yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını bildirdi.





Cumhurbaşkanlığı Basın Sözcüsü Ahmet Sever, dün Taraf ’ın birinci sayfasından duyurulan Mehmet Baransu imzalı, “Gül ikna oldu, onaylayacak” başlıklı köşe yazısıyla ilgili bir açıklama yaptı.



Sever, Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün şike yasası konusunda TBMM üyelerinden ya da spor kulüplerinden hiçbir yetkiliyle görüşmediğini ve onay için ikna edildiği iddiasının gerçeği yansıtmadığını söyledi. Sever’in açıklaması aynen şöyle:



“Sayın Cumhurbaşkanımız, Şike Yasası’yla ilgili haberde sözü edilen gerek Meclis’ten gerekse kulüplerden hiç kimseyle görüşmemiştir. Sayın Cumhurbaşkanımız bu konuyla ilgili olarak sadece Cumhurbaşkanlığı’ndaki hukukçuların değerlendirmelerini dikkate alarak kendi vicdanı doğrultusunda hareket etmiştir. Dolayısıyla birileri tarafından ikna edildiğine dair haberler gerçeği kesinlikle yansıtmamaktadır. Sayın Cumhurbaşkanı veto gerekçesini kamuoyuyla açıkça ve ayrıntılı bir şekilde paylaşmıştır. Ayrıca o gerekçesinde asıl yetkili olanın Meclis olduğuna dikkat çekmiştir. Aynı şekilde, yine Anayasa gereği yasanın geri gelmesi halinde neler yapılacağı zaten başından beri bellidir.”





