-GÜL: KIBRIS İÇİN FEDARKARLIKLARA DEVAM EDECEĞİZ ANKARA (A.A) - 13.02.2011 - Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, ''Türkiye, yavru vatan KKTC'nin sağlamlaşması, kökleşmesi, demokrasisinin kökleşmesi, ekonomisinin kendi kendine yeterli hale gelmesi ve kendisini ispatlaması için bir takım fedakarlıklarda bulunmaya devam edecektir'' dedi. Gül, İran'a hareketinden önce Esenboğa Havalimanı'nda gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını da yanıtladı. Bir gazetecinin KKTC'de yaşanan gelişmeleri hatırlatılarak, ''İki ülke arasındaki ilişkilerin gerildiği yorumları yapılıyor. Buna siz katılıyor musunuz? Büyükelçi değişikliğine nasıl bakıyorsunuz?'' sorusu üzerine Gül, şunları söyledi: ''Bunlarda bir anormallik görmüyorum. Çünkü Türkiye, yavru vatan KKTC'nin sağlamlaşması, kökleşmesi, demokrasisinin kökleşmesi, ekonomisinin kendi kendine yeterli hale gelmesi ve kendisini ispatlaması için bir takım fedakarlıklarda bulunmaya devam edecektir. Her bakımdan siyasi, ekonomik bakımdan da KKTC'nin yanındadır. KKTC'yi kimlerin yöneteceğini Kıbrıs halkı karar verecektir. Bu ilişkilerin en sağlıklı bir şekilde götürülmesi ve KKTC'nin geleceğinin çok güçlü olması için Türkiye'de elinden gelen gayretleri göstermektedir. Bunları bunun bir parçası olarak görmekte yarar vardır.'' Twitter'da izlediği bir filme yönelik yazdıklarına ilişkin ''filmin korsan olduğuna'' yönelik bazı tartışmaların yaşandığı anımsatılıp değerlendirmesinin sorulması üzerine Gül, kendisine bazen seçme film ve kitapların geldiğini, bunların hepsinin danışmanlarınca kendisine verildiğini belirtti. ''Herhangi bir şekilde yasal olmayan bir film zaten bana verilmez'' diyen Gül, filmin kendilerine gelişi konusunda açıklama yapıldığını da anımsattı. Cumhurbaşkanı Gül, ''Bu konuda kamuoyunun hassasiyetini takdirle karşıladım. Kültür ve sanat faaliyetlerinin kök bulması için bu kuralların tabi ki yerleşmesi Türkiye'de çok doğrudur ve ben de zaman zaman konuşmalarımda söylerim'' diye konuştu. Bir gazetecinin İran ve Türkiye arasındaki ilişkilerin gelişmesine rağmen kurumsallaştığını söylemenin mümkün olup olmayacağını sorması üzerine Gül, iki ülke arasındaki ticaretin gelişmesi için büyük bir potansiyelin olduğunu belirtti. İran ile en çok ticaret yapan ülkeler arasında Türkiye'nin aşağı sıralarda yer aldığını anlatan Gül, ancak iki ülke arasındaki ticaret potansiyelinin fazla olduğunu söyledi. Ticaretin serbestleşmesiyle ilgili birçok tedbirin alındığını da kaydeden Gül, kararların uygulamaya geçmesine önem verdiklerini bu yöndeki görüşmelerinin süreceğini söyledi.