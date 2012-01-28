-Gül, Keriman Halis Ece Tamer'in vefatı nedeniyle taziye mesajı yayımladı ANKARA (A.A) - 28.01.2012 - Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Türkiye'nin ilk dünya güzeli Keriman Halis Ece Tamer'in vefatından büyük üzüntü duyduğunu, Tamer'in her zaman saygıyla anılacağını bildirdi. Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezinden yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Gül'ün, Tamer'in vefatı nedeniyle bir mesaj yayımladığı belirtildi. Gül mesajında şunları kaydetti: ''1932'de Dünya Güzellik Kraliçesi seçilen Keriman Halis Ece Tamer'in vefatından büyük üzüntü duydum. Ülkemizi yurt dışında başarıyla temsil eden ve Büyük Atatürk tarafından da 'Ece' soyadıyla taltif edilen Keriman Halis Ece Tamer her zaman saygıyla hatırlanacaktır. Kendisine Allah'tan rahmet, ailesine ve milletimize baş sağlığı diliyorum.''