T24 - Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, memleketiyle ilgili ortaya atılan yolsuzluk iddialarıyla ilgili konuşursa taraf olacağını söyledi. Gül, “Kendimi tutuyorum” dedi.



Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri, Çankaya Köşkü'nde düzenlenen törende Cumhurbaşkanı Gül tarafından sahiplerine verildi. Törende, Prof. Dr. Cemal Kafadar, Yeditepe Üniversitesi öğretim üyesi ve ressam Prof. Dr. Ergin İnan ile İstanbul Modern Sanat Müzesi adına Oya Eczacıbaşı ödül aldı.

Gül, törenden sonra verilen resepsiyon sırasında gazetecilerin soruların yanıtladı.

"Kayseri'yi en iyi ben bilirim" diyen cumhurbaşkanı Abdullah Gül, “Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Özhaseki'yi de en iyi tanıyan benim. Herşey şeffaf oluyor zaten" diye konuştu. Kayseri'nin örnek bir şehir olduğunu belirten Gül, "Siyasetçi olsam söyleyecek çok şeyim olurdu ama kendimi tutuyorum" ifadelerini kullandı.

Meclis Başkanı Mehmet Ali Şahin de konuyla ilgili olarak "Olayın muhataplarına ve taraflara yol gösteremem. Siyasilerin gündeme getirdiği her konu siyasidir" dedi.