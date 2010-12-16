T24 LogoT24 Logo
Gündem

Gül: Kendimi tutuyorum

Gül, memleketiyle ilgili ortaya atılan yolsuzluk iddialarıyla ilgili konuşursa taraf olacağını söyledi. Gül, “Kendimi tutuyorum” dedi.

16 Aralık 2010 02:00

T24 - Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, memleketiyle ilgili ortaya atılan yolsuzluk iddialarıyla ilgili konuşursa taraf olacağını söyledi. Gül, “Kendimi tutuyorum” dedi.

Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri, Çankaya Köşkü'nde düzenlenen törende Cumhurbaşkanı Gül tarafından sahiplerine verildi. Törende, Prof. Dr. Cemal Kafadar, Yeditepe Üniversitesi öğretim üyesi ve ressam Prof. Dr. Ergin İnan ile İstanbul Modern Sanat Müzesi adına Oya Eczacıbaşı ödül aldı.

 Gül, törenden sonra verilen resepsiyon sırasında gazetecilerin soruların yanıtladı.  

"Kayseri'yi en iyi ben bilirim" diyen cumhurbaşkanı Abdullah Gül, “Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Özhaseki'yi de en iyi tanıyan benim. Herşey şeffaf oluyor zaten" diye konuştu. Kayseri'nin örnek bir şehir olduğunu belirten Gül, "Siyasetçi olsam söyleyecek çok şeyim olurdu ama kendimi tutuyorum" ifadelerini kullandı.

 Meclis Başkanı Mehmet Ali Şahin de konuyla ilgili olarak "Olayın muhataplarına ve taraflara yol gösteremem. Siyasilerin gündeme getirdiği her konu siyasidir" dedi.

 

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Kayseri'de yolcu otobüsü devrildi 23 yaralı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kulis: Erdoğan 'asla' demişti; MHP'nin af paketi için formül aranıyor...

Erdoğan'dan İmamoğlu'na Kanal İstanbul tehdidi...

2020 için asgari ücret net 2 bin 324,7 TL olarak...

Türk-İş temsilcisi asgari ücretin açıklandığı toplantıyı terk etti...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24