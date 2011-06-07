-GÜL: KAYGILARIM GEÇERLİ VARŞOVA (A.A) - 07.06.2011 - Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Türkiye'de son tutuklanan gazetecilerle ilgili kaygılarının geçerli olduğunu belirterek, ''PKK ve bazı silahlı terör örgütleriyle ilgili içeride olanlar var. Bu ayrımı dün yaptım ama detaya girmedim. Onun için yanlış anlamaya gerek yok'' dedi. Gül, Polonya'ya gerçekleştirdiği resmi ziyaret kapsamında Vistulo Üniversitesine gelişinde gazetecilerin sorularını yanıtladı. Tutuklu gazetecilerle ilgili dünkü sözlerinin farklı yorumlara yol açtığının belirtilmesi üzerine Gül, ''Aslında benim görüşlerim gayet açık biliyorsunuz'' dedi. Natolin Kolejinde dün sorulan bir soru üzerine, ''Türkiye'de ifade özgürlüğü olmadığı'' görüşünü doğru bulmadığını söylediğini anlatan Gül, şöyle konuştu: ''Bu çerçevede son tutuklanan gazeteciler var. O gün yaptığım açıklamalar geçerlidir. Onu zaten muhafaza ediyorum. Dışarıda da Türkiye'nin imajını gölgeleyen imkan vermiş oldu. O bakımdan bu kaygılarım geçerlidir. Ama dün açıklamadım onu. PKK ve bazı silahlı terör örgütleriyle ilgili içeride olanlar var. Onların hepsi gazeteci olarak sayılıyor ve Türkiye yanlış bir şekilde tanıtılıyor. Bu ayrımı dün yaptım ama detaya girmedim. Onun için yanlış anlamaya gerek yok. Daha önce söylediğim şeyler geçerlidir. Ama bu tarafıyla da Türkiye'ye haksızlık yapılmaması gerekir. Başka faaliyetler içinde olmuş, terör örgütlerinin silahlı çatışmalarına girmiş. Ama işte gazeteci... Onu dışarıda gazeteci olarak takdim etmek Türkiye'ye haksızlık.'' Cumhurbaşkanı Gül, gazetecilerin uzun süre tutuklu kalmasına ilişkin değerlendirmesinin sorulması üzerine ''Aslında bütün tutuklulukların uzun sürmemesi gerekir. Çünkü tutukluluk uzun sürünce bir nevi cezaya dönüşmüş oluyor'' yanıtını verdi. Sürecin hızlandırılmanın önemini vurgulayan Gül, ''Belki bunlarla ilgili usul yasalarında değişiklik gerekebilir. Bu ayrı bir mevzu'' dedi. Cumhurbaşkanı Gül, başka bir soru üzerine de Kenan Evren'in ifade vermesini ''Hukukun üstün olduğu bir ülkede yasalar neyi gerektiriyorsa o tabii ki yapılır. Savcılar, yaşından dolayı doğru yapmışlar, kendisini ziyaret etmişler. Dolayısıyla bunların hepsi yasal süreç'' şeklinde değerlendirdi.