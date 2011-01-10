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Gül: Jaguarı olur, hiçbir şeyi olmaz

Gül, Çankaya Sofrası’ndaki yemeğe Jaguar marka aracıyla gelen öğrenci Alper Yasin Altınel için ilk kez yorumda bulundu.

10 Ocak 2011 02:00

T24- Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Çankaya Sofrası’ndaki yemeğe Jaguar marka aracıyla gelen öğrenci Alper Yasin Altınel için ilk kez yorumda bulundu. Gül, “Jaguarı olur, hiçbir şeyi olmaz. Biz buna karışmayız” dedi.
 
Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Cumhurbaşkanı Gül, bir soru üzerine Çankaya Sofrası’ndaki yemeğe Jaguar marka arabasıyla gelen Alper Yasin Altınel’le ilgili değerlendirmede bulundu.

Cumhurbaşkanı Gül, şunları söyledi:


“Öğrenci Konseyleri başkanlarını çağırdım. Bu başkanlar nasıl seçiliyor? Bütün bölümlerdeki herkes aday oluyor, bölüm temsilcisi seçiliyor. Daha sonra fakülte temsilcisi seçiliyor. Onlar da üniversite temsilcisini yani Öğrenci Konseyi Başkanı’nı seçiyor.

Jaguarı olur, hiçbir şeyi olmaz, burslu olur. Bizim karışacağımız bir şey değil. Cumhurbaşkanı, Öğrenci Konseyi başkanlarını çağırır.

Öğrencilerin söylediklerini muhataplara iletiyorum.“

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