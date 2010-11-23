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Politika

GÜL, İZZETBEGOVİÇ İLE GÖRÜŞTÜ  ANKARA (A.A)

23 Kasım 2010 16:08

-GÜL, İZZETBEGOVİÇ İLE GÖRÜŞTÜ  ANKARA (A.A) - 23.11.2010 - Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Bosna Hersek Cumhurbaşkanlığı Konseyi'nin Boşnak üyesi Bakir İzzetbegoviç ile görüştü.  Çankaya Köşkü'nde basına kapalı olarak gerçekleşen görüşme Cumhurbaşkanlığı'nın internet sitesinde yer aldı. Sitede yer alan görüntülere göre Cumhurbaşkanı Gül, İzzetbegoviç'i Çankaya Köşkü'nün Büyük Şeref Kapısı önünde karşıladı.  Gül, makam odasının penceresinden bir süre Ankara manzarasını gösterdiği İzzetbegoviç ile önce baş başa daha sonra heyetlerarası görüşmeler yaptı. Heyetlerarası görüşmede İzzetbegoviç'i Bosna Hersek Cumhurbaşkanlığı Konseyi üyeliğine seçilmesinden dolayı kutlayan Gül, seçimlerin uluslararası normlara göre ve şeffaf bir şekilde yapılmasının büyük bir kazanım olduğunu dile getirdi.  Cumhurbaşkanı Gül, Türkiye'nin Bosna Hersek'e yardımlarının şimdiye kadar olduğu gibi bundan sonra da süreceğini ifade etti.

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