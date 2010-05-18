Gül, İnternet Medyası Derneği üyelerini kabul etti

T24-

Özışık, son dönemde ciddi haber siteleri ile bazı videoları paylaşan sitelerin birbirine karıştırılır hale geldiğini dile getirerek, Cumhurbaşkanı Gül'e, Türkiye'de ciddi gazetecilik yapan internet sitelerinin hafife alınmaya başladığını iletiklerini söyledi.Kendilerinin gazetecilik yaptığını da ifade eden Özışık, internet medyasıyla ilgili yasanın çıkarılması konusunda CumhurbaşkanıAbdullah Gül'den destek istediklerini de kaydetti.Gül'ün, internet haberlerini yakından takip ettiğini, Twitter'e girip baktığını da kendilerine söylediğini anlatan Özışık, Gül'ün internet haberleri altında yer alan okuyucu yorumları ile ilgili site sahiplerinin duyarlı olmalarını istediğini de dile getirdi.Özışık, Cumhurbaşkanı Gül'ün, internet gazetecilerini yurt dışı seyahatlerine çağıracağını ve onlara özel röportaj vereceğine de ifade ederek, ''Cumhurbaşkanı Gül'e kendi problemlerimizi anlattık ve çözüm için destek istedik'' dedi.Özışık, görüşmede Gül'ün, Bursaspor'un şampiyonluğunu da kutladığını ve Ertuğrul Sağlam'ı da tebrik ettiğini ifade ettiğini kaydetti.