-Gül: İlişkiler daha da güçlendi ANKARA (A.A) - 07.10.2011 -



Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, ''Türkiye ile Brezilya arasındaki ilişkiler, mesafe çok uzak olsa da siyasi kararlılık söz konusu olduğunda mesafelerin nasıl anlamsızlaştırıldığının en güzel işaretidir'' dedi. Gül, resmi ziyaret için Türkiye'de bulunan Brezilya Devlet Başkanı Dilma Roussef ile Çankaya Köşkü'ndeki baş başa görüşme ve çalışma yemeğinin ardından ortak basın toplantısı düzenledi. Ortak basın toplantısı öncesinde Türkiye ile Brezilya arasında yükseköğretimde işbirliği mutabakat zaptı ile hükümlülerin nakli ve adli yardımlaşma anlaşmaları imzalandı. Türkiye adına mutabakat zaptını Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, adli konulardaki anlaşmaları Adalet Bakanı Sadullah Ergin imzaladı.





Cumhurbaşkanı Gül, Roussef'in, Devlet Başkanlığının ilk dönemlerinde Türkiye'yi ziyaret etmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Türkiye ile Brezilya arasında 150 yıl önce Osmanlı döneminde başlayan ilişkilerin bugün güçlü bir şekilde devam ettiğini belirten Gül, ilişkilerin son yıllarda çok daha güçlü hale geldiğini söyledi. Eski Brezilya Devlet Başkanı Lula Da Silva'nın Türkiye'yi, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın geçen yıl Brezilya'yı ziyaret ettiğini ve bakanların da karşılıklı ziyaretler gerçekleştirdiğini anımsatan Gül, bunun iki ülke arasındaki ilişkilerin ne kadar yoğun ve samimi olduğunu gösterdiğini ifade etti. Gül, ''Türkiye ile Brezilya arasındaki ilişkiler, mesafe çok uzak olsa da siyasi kararlılık söz konusu olduğunda mesafelerin nasıl anlamsızlaştırıldığının en güzel işaretidir'' diye konuştu. Yayımlanan ortak deklarasyonun, iki ülke arasındaki stratejik ortaklığı çok daha fazla derinleştirmekte olduğunun altını çizen Gül, imzalanan anlaşmaların da ilişkileri daha ileri taşıdığını belirtti. Gül, ilişkileri her alanda geliştirme konusunda kararlı olduklarını vurguladı.



Cumhurbaşkanı Gül, Roussef ile yaptıkları baş başa ve çalışma yemeğinde heyetler arasında yaptıkları görüşmelerde ilişkileri gözden geçirdiklerini anlatarak, ''Önümüze koyduğumuz 10 milyar dolarlık ticaret hacmini çok kısa sürede yakalayacağımızdan eminiz'' dedi. Roussef'in bu sabah Türk iş adamlarıyla yaptığı toplantıdan gayet mutlu olduğunu gördüğünü dile getiren Gül, kendisinin de ilişkilerin bu noktaya gelmesinden büyük mutluluk duyduğunu söyledi. Gül, 2006 yılında Dışişleri Bakanı olarak Brezilya'ya gittiğinde yeni dönem ilişkilerinin temelinin atıldığını ifade etti. Brezilya ziyaretinden sonra Sao Paolo ile İstanbul arasında doğrudan uçuşların başladığını belirten Gül, bu uçuşların sadece Brezilya ile Türkiye'yi değil, tüm Latin Amerika ile Avrasya'yı, Ortadoğu'yu birbirine bağladığını ifade etti. Cumhurbaşkanı Gül, Brezilya'nın Türkiye'deki en büyük lobisinin Brezilyalı futbolcular olduğuna da dikkati çekerek, ''Brezilya sevgisini Türk halkının kalbine onlar ayrı bir şekilde yerleştiriyor. Bu da ilişkilerimizin ayrı bir boyutudur'' diye konuştu. -Brezilya Cumhurbaşkanı Roussef- Brezilya Devlet Başkanı Dilma Roussef de ''Karşılıklı ticaret hacmimiz 2 milyar dolar civarında. Niyetimiz potansiyellerimizi keşfedip bu rakamı büyütmek'' diye konuştu. Bu sabah Türkiye-Brezilya İş Forumunda iki ülke işadamlarına hitap ettiğini anlatan Roussef, bu ziyaretlerin iki ülke arasında, bilhassa ekonomik ilişkiler için çok önemli adımlar olduğunu söyledi. Konuk Devlet Başkanı Roussef, ''İlişkilerimiz sadece ticari olmamalı. Aynı zamanda ilişkilerimiz özel sektörde ve diğer alanlarda da devam etmeli. Brezilya'da Türk yatırımlarını, Türkiye'de de Brezilyalı işadamlarının yatırım yapmasını teşvik etmeliyiz" diye konuştu. Türkiye ve Brezilya'nın bölgelerinde çok önemli ülkeler olduğunu belirten Roussef, ''uluslararası konularda iki ülkenin birlikte yeni sesler oluşturduklarını'' kaydetti. Roussef, Brezilya'nın bölgesinde büyümeyi hedefleyen bir ülke olduğunu, iş imkanları ve sosyal çalışmaların gerçekleşmesi ile herkese iş imkanı sunduklarını, demokrasinin derinleşmesini ve insan haklarının gelişmesini savunduklarını dile getirdi. Güney Amerika'nın dünya ile entegrasyonunu amaçladıklarını ifade eden Roussef, Arap dünyası, Asya, Afrika ve Avrupa ile ilişkileri genişlettiklerini, Türkiye'nin de bütün bu bölgelerle sınırı olduğunu kaydetti. Brezilya'nın gelişmesinde Türk halkının da katkısı olduğunu söyleyen Roussef, her iki ülkenin demokratik ülke olduğunu ifade ederek, ''(Türkiye ve Brezilya) Ciddi seviyede gelişme göstermiş ülkeler. Aynı zamanda Afrika ile ilişkilerini son dönemde geliştiren iki ülke konumundadır'' dedi. Türkiye ve Brezilya'nın Afrika ile diplomatik ve ticari ilişkilerini geliştiren, kıta ile olan işbirliği ve insani yardımlarını arttıran iki ülke olduğunu belirten Roussef, AB'deki ekonomik krize de değindi. AB'in içinde olduğu krizin kendilerini endişelendirdiğini ifade eden Roussef, ''AB'ye bu krizden çok hızlı bir çıkış diliyoruz. Makroekonomik ortak bir çözüm ile büyümenin tekrar başlaması ve işgücünün artması önemli. Bilhassa zayıf sektörlere yapılacak yatırımlarla büyümesini diliyoruz'' diye konuştu. -''İki ülke aynı görüşlere sahip''- Roussef, Türkiye ve Brezilya'nın G20 toplantılarında aynı görüşlere sahip iki ülke olacağından emin olduğunu dile getirdi. Türkiye ve Brezilya'nın Medeniyetler İttifakı'nda öncü rol oynayan iki ülke olduğunu, gelecekte daha adil bir barış içinde bir dünya kurmak için çalışabileceklerini düşündüklerini kaydeden Roussef, bu çalışmalarla dünyada hoşgörü ve barışının sağlanabileceğini söyledi. Roussef, şunları kaydetti: ''Ekonomik büyüme ile beraber dünya barışı ve güvenliği adına bir programımız bulunmakta. Biz, devletlerin kapalı ülkeler olmasını ve şiddet kullanılmasını kesinlikle kınıyoruz. Şu anda Filistin halkı için adil çözüm Filistin devletinin tanınmasıdır. Bu sorunu biz dünya barışı için çok önemli buluyoruz. Arap baharı ile ilgili görüşümüz Türkiye ile aynı. New York'taki BM toplantılarında da Brezilya'nın görüşleri (Türkiye ile) aynıdır.'' BM'nin yeniden yapılandırılması konusunda da Türkiye ile aynı fikirde olduklarını ifade eden Roussef, BM'nin kendisini yenilemesi ve daha yüksek temsil gücü olan kurum haline gelmesini istediklerini kaydetti. -Stratejik İşbirliği Eylem Planı- Türkiye ile Brezilya arasındaki fiziksel mesafenin direkt uçuşlarla azaldığına dikkati çeken Roussef, bu uçuşların iki kültürün yakınlaşmasını sağladığını ifade etti. Roussef, Başbakan Erdoğan'ın Brezilya'yı ziyaretinde teknoloji, tarım, enerji, bilim ve dış ticaret alanlarındaki hedefleri kapsayan stratejik işbirliği eylem planı imzalandığını anımsatarak, Türkiye ve Brezilya'nın bu ortaklıklardan kazanacak çok şeyi olduğuna inandığını dile getirdi. İki ülke arasında savunma alanında 2007 yılından beri anlaşma olduğunu, bunu daha da derinleştirmek istediklerini belirten Roussef, bilim, sağlık alanında da işbirliği konularının bulunduğunu kaydetti. Roussef, şu anda bilim ve teknoloji alanında bir anlaşma yapmaya çalıştıklarını belirterek Brezilya'nın Bilim Araştırma ve Teknoloji Kurumu ile TÜBİTAK arasında bir anlaşma imzalanmasının söz konusu olduğunu bildirdi. Konuk Devlet Başkanı 2014 yılında Brezilya'da oynanacak Dünya Kupası'nda Türkiye'yi de görmekten mutluluk duyacaklarını ifade etti. Türkiye ile Brezilya'nın tarihi ve kültürel olarak bir çok yakınlığı bulunduğunu ifade eden Roussef, Brezilya'nın Türkiye ve Türk halkıyla akraba ve kan bağı olabileceğini ifade etti. Roussef, Başbakan Erdoğan'ın annesi Tenzile Erdoğan'ın vefatı dolayısıyla da başsağlığı dileklerini iletti.