Gül ile Obama telefonla görüştü

Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, ABD Başkanı Barack Obama ile telefonla görüştü. İki lider, Ermenistan ile Türkiye arasında imzalanan tarihi protokolün ardından gelinen süreci ele aldı.

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, görüşmede ABD'nin "kilit müttefiki Türkiye ile yürüttüğü geniş stratejik diyaloğu yansıtan bir dizi konunun ele alındığı" belirtildi.



Açıklamaya göre, Obama ve Gül, görüşmede Türkiye ile Ermenistan arasındaki ilişkilerin normalleştirilmesi konusundaki tarihi ilerleme ve bu önemli çabada ivmenin korunmasının önemi üzerinde durdu.



Afganistan'daki durumun gözden geçirildiği görüşmede Obama, Türkiye'nin Afganistan'a yönelik katkılarına duyduğu minnettarlığını dile getirirken, taraflar bu konuda birlikte çalışmayı sürdürme yönünde görüş birliğine vardı.



Görüşmede liderler, Kıbrıs sorununun çözümü ve Bosna Hersek'in istikrarının teşvik edilmesine duyulan ihtiyacı da ele aldı.



Açıklamada, Gül ve Obama'nın bu ve küresel güvenlik gündemine dair diğer önemli konularda sürekli istişare içinde olmanın önemini dile getirdikleri belirtildi.