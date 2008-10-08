Gül ile Erdoğan'dan, Sağlam’a telefon

Ertuğrul Sağlam’a destek veren Cumhurbaşkanı, “Allah hakkında hayırlısını nasip etsin” derken Başbakan da “Hiç üzülme, yaşın çok genç" d
08 Ekim 2008 03:00
Ertuğrul Sağlam’a destek veren Cumhurbaşkanı, “Kendini boşa üzme” derken Başbakan da “Hiç üzülme, yaşın çok genç.. Türk futbolu senden daha çok uzun yıllar faydalanacak” diye konuştu
Hacettepe maçından sonra Beşiktaş Teknik Direktörü Ertuğrul Sağlam’ı ilk arayanlardan biri 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül oldu.. Gül, Sağlam’a destek konuşması yaparken “Maçı hep beraber izledik.. Çok üzgün görünüyordun.. Halin bize hiç hoş gelmedi.. Futboldur, herşey olur.. Kendini üzmeye değmez. Allah hakkında hayırlısını nasip etsin.. Sayın Başbakan da benimle aynı düşünceleri taşıyor” dedi..
Gül'ün bu konuşmasının ardından Başbakan Recep Tayyip Erdoğan da dün Sağlam’ı aradı.. Basın toplantısından önce gerçekleşen görüşmede Erdoğan’ın “Beşiktaş’ta görev yaptığın dönemde başarılı bir performans sergiledin.. Bazı şanssızlıklar da oldu.. Ama hiç üzülme, yaşın çok genç.. Türk futbolunun senden daha uzun yıllar faydalanacağına inanıyorum” dediği öğrenildi.. İki devlet büyüğünün verdiği moral, Sağlam’a güç verdi..
Bu arada Beşiktaşlı taraftarlar da çeşitli internet sitelerinde Ertuğrul Sağlam’ın istifasını tartıştı. Taraftarların büyük bölümü, Sağlam’a tam destek verirken, başarısızlıkta asıl sorumlunun Beşiktaş yönetimi olduğunu ve asıl istifanın yönetimden gelmesi gerektiğini savundu