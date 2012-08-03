Gül ile Erdoğan 'Köşk' polemiği sonrası ilk kez görüştü

Cumhurbaşkanı Gül ve Başbakan Erdoğan, Çankaya Köşkü’ne adaylık tartışmaları sonrası ilk kez bir araya geldi.



Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ve Başbakan Recep Tayyip Erdoğan Çankaya Köşkü’nde haftalık olağan görüşmeler kapsamında bir araya geldi.

Görüşmenin ana gündem maddelerini Suriye ve terörle mücadele konuları oluşturdu. 1 saat süren haftalık olağan görüşmeyi olağanüstü hale getiren konu ise cumhurbaşkanlığı seçimleri oldu.

Pazartesi günü Cumhurbaşkanı Gül'ün Basın Başdanışmanı Ahmet Sever'in bir gazeteye verdiği röportajında "Yeniden aday olmasının engellenmek istenmesi Cumhurbaşkanı'nı çok üzdü ve kırdı. Abdullah Gül, yeniden aday olabilir, neden olmasın?" ifadeleri kamuoyunda geniş yankı bulmuştu.

Ahmet Sever'in bu sözlerine yanıt ise Başbakan Erdoğan'ın Başdanışmanı, Ankara Milletvekili Yalçın Akdoğan'dan gelmişti.

Akdoğan, "Gül ve Erdoğan ulaklar üzerinden böyle mesaj vermezler" dedi.

Görüşmede ikilinin Çankaya adaylığı konusunu da ele aldığı tahmin ediliyor.