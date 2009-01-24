Gül ile Erdoğan arasına Hamas girdi

Abbas, seçim sonucuna katlanacak

Bize de ‘yönetemez’ dediler



AB ve ABD’ye göre Hamas terör örgütü

Hamas görüşmelerde Türkiye’yi de istiyor



Cumhrubaşkanı Gül, Filistin barışının Mahmud Abbas yönetiminde gerçekleşebileceğini söyledi. Başbakan Erdoğan ise “Hamas, yüzde 75’le seçimi kazandı. Abbas’ın buna saygı göstermesi gerekir” demişti.Filistin Ulusal Yönetimi Başkanı Mahmud Abbas dün Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ü telefonla aradı. Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezi’nden yapılan açıklamada Abbas’ın, Gazze Şeridi’nde yaşanan trajik olayların ardından Filistin sorunuyla ilgili güncel gelişmelere ilişkin görüşlerini aktardığı, ateşkes sonrası insani ve siyasi durum hakkında bilgi verdiği belirtildi. Açıklamada Abbas’ın önümüzdeki dönemde Filistin’de bir uzlaşı hükümeti kurulması ve Gazze Şeridi’nin yeniden imarı konusundaki düşüncelerini ilettiği, Türkiye’ye duydukları güven ve bölgesel rolüne değinerek bu çabaların devamını istediği de belirtildi. Açıklamada şöyle denildi: “Sayın Cumhurbaşkanımız bu çerçevede, Filistin Ulusal Yönetimi Başkanı Mahmud Abbas’ın liderliğinde Filistinliler arasındaki birlik, beraberlik ve uzlaşıya verdiğimiz önemi yineleyerek, Filistin sorununun barışçıl, kalıcı ve adil çözümüne katkı sağlamaya yönelik yoğun ve etkin diplomatik gayretlerimizin devam edeceğini vurgulamışlardır.”İki liderin görüşmesinde Hamas’ın durumunun hiç gündeme gelmemesi dikkat çekti. Batı tarafından İsrail’e yönelik eleştiri ..ise her fırsatta barış için Hamas’ın önemine vurgu yapıyor. Erdoğan 19 Ocak’ta Brüksel’de yaptığı açıklamada da şu mesajları vermişti:“Filistin’de seçim neticesinde yüzde 75’le iktidara gelen bir parti var. Bölgede demokrasiye geçilecekse buna yönelik sandıktan çıkan neticeye, halkın iradesine de saygı duymak gerekmez mi? Seçimleri kazanan partinin parlamento başkanından tutun, milletvekillerine kadar İsrail tarafından çok ciddi tutuklama var. Bana en yetkili ağız (bunun gerekli yerde ismini de vereceğim) ’Eğer biz bunları serbest bırakacak olursak, Mahmud Abbas bundan çok rahatsız olur’ dedi. Abbas’ı memnun etmek için bu seçimleri yapmadık ki! Eğer demokrasi kazansın diye seçim yapıldıysa, bunun sonuçlarına Abbas da dünya da katlanacak. Efendim bunlar radikal! Merkeze çekelim! Merkeze çekebilmek için onları aldıkları neticede köşeye sıkıştırmayalım.”“Biz seçim kazandık, Tayyip Erdoğan bir belediye başkanlığı yapmış siyasetçidir, Türkiye’yi yönetemez diyorlardı. Ama dedikleri gibi olmadı. Halkımı karaladılar. Halkıma neler yazdılar, neler çizdiler. Yeri geldi, ’göbeğini kaşıyanlar’ dediler. Bunlar ’cahildir, anlamazlar’dediler. Demokrasi kaymak takımı veya elitin değerlendirmeleri ile netice ortaya koyan bir anlayış değildir. Demokrasinin içinde elitin de oyu birdir, öbür tarafta köyünde, köşede olanın da birdir.”AsIl adı ‘Hareket el Mukaveme el İslamiye’ (İslami Direniş Hareketi) olan Hamas, 22 yıl önce Filistin İslam devletini kurmak amacıyla kuruldu. O günden beri silahlı mücadale veren grup, 2005 yerel seçimlerinde ilk kez siyasi arenaya girdi. Bir yıl sonraki genel seçimlerde meclisteki 132 sandalyeden 76’sını kazandı. “Devlet başkanı” konumundaki Filistin lideri Mahmud Abbas’ın yönettiği “laik” El Fetih ise 43 sandalyede kaldı. Hamas seçimin ardından İsmail Haniye başbakanlığında hükümet kurdu. Ancak Abbas’la yaşanan anlaşmazlıklar ve Hamas’ı terör örgütü olarak tanıyan ülkelerin ambargoları nedeniyle hükümet çalışamaz hale geldi. Hamas ile El Fetih’in silahlı kanatları arasında başlayan çatışmalar artınca Mahmud Abbas, Haziran 2007’de hükümeti fesh edip, olağanüstü hal ilan etti. İki grup arasında 15 gün süren iç savaşta Gazze’nin kontrolü Hamas’ın eline geçti.Hamas hükümeti, Filistin’in meşru temsilcisi olduğunu savunurken, Batı Şeria’daki Abbas hükümeti uluslararası alanda meşru kabul ediliyor. Ocak 2005’te ölen Arafat’ın koltuğuna oturan Abbas’ın görev süresi 9 Ocak’ta doldu. Abbas ise 2010’daki seçime kadar koltuğunda kalacağını açıkladı. Hamas, AB, ABD, İsrail, Kanada ve Japonya tarafından terör örgütü kabul ediliyor.İsrail'in 1300 kişinin ölümüne neden olan Gazze saldırılarının ardından kalıcı ateşkes görüşmelerinde Hamas, Türkiye’nin de masada olması için diretiyor. İsrail’in saygın gazetesi Haaretz’e konuşan üst düzey bir Hamaslı, örgütün görüşmelere Türkiye’nin de katılması için ısrar ettiğini söyledi. Hamas ayrıca Filistinli gruplar arasında “ulusal birlik sağlanması” için yapılacak görüşmelerde de Türkiye’nin yer almasını istedi. Şam merkezli sekiz Filistinli grup da, ulusal birlik görüşmelerine Mısır, Katar, Suriye ve Türkiye’nin aracı olmasını istedi.