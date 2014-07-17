Gül: Hiçbir zaman yeni bir parti kurma düşüncesinde olmadım

Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün "yeni bir siyasi parti kuracağı" yönünde çıkan habere ilişkin Cumhurbaşkanlığı'ndan yalanlama geldi.

Cumhuriyet gazetesinin bugünkü manşetinde (17 Temmuz 2014) “Dışlandık” başlığıyla verilen haberde, Gül'ün "Başbakan Erdoğan’ın tutumundan rahatsızlık duyduğu ve yeni bir parti ile siyasi hayatına devam edeceği" öne sürüldü.

Cumhurbaşkanlığı'nın resmi sitesinden yapılan basın açıklamasında, "Sayın Cumhurbaşkanımız hiçbir zaman yeni bir parti kurma düşüncesinde olmamıştır" ifadelerine yer verildi.

İşte o açıklama:

Bugün bir gazetede “Dışlandık / Gül de Anladı” başlıklarıyla yayımlanan haber, tümüyle gerçek dışıdır.

Sayın Cumhurbaşkanımız, haberde iddia edilen konulara ilişkin düşüncelerini daha önce çeşitli vesilelerle kamuoyuyla paylaşmış, hiçbir zaman yeni bir parti kurma düşüncesinde olmamıştır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.