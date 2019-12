-GÜL: HİÇBİR SONUCA ULAŞAMAYACAKLAR ANKARA (A.A) - 31.10.2010 - Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, İstanbul Taksim'deki bombalı saldırıyla ilgili olarak, ''Dostluğun, kardeşliğin ve barışın yerine şiddeti koyanlar, milletimizin birlik ve beraberliği, kardeşçe yaşama iradesi karşısında hiçbir sonuca ulaşamayacaktır'' dedi. Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezinden yapılan açıklamaya göre Gül, İstanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu'yu telefonla arayarak Taksim'deki bombalı saldırıyla ilgili bilgi aldı. Saldırıya ilişkin bir mesaj yayımlayan Gül, Taksim'de güvenlik görevlilerine yönelik bombalı saldırıda çok sayıda vatandaşın ve polis memurunun yaralanmasından derin üzüntü duyduğunu ifade etti. Gül'ün mesajı şöyle: ''Bu çirkin saldırıyı nefretle kınıyorum. Saldırıda can kaybının olmaması tek tesellimizdir. Bu hain ve insanlık dışı terör eylemi karşısında siyasi görüşleri ne olursa olsun istisnasız her kesimin sağlam bir duruş sergilemesi ve terörizmi lanetlemesi gerekir. Ayrıca komşu ülkeler ve dünyanın da terörle mücadelede işbirliğini artırması elzemdir. Ülkemizde demokratik hak ve özgürlüklerin hızla geliştiği, herkesin sorunların çözümü için seferber olduğu, halkımızın kardeşçe barış ve huzur içinde yaşama kararlılığını ortaya koyduğu bir süreçte yapılan terör eylemleri, sorunların çözümünü kolaylaştırmamaktadır. Dostluğun, kardeşliğin ve barışın yerine şiddeti koyanlar, milletimizin birlik ve beraberliği, kardeşçe yaşama iradesi karşısında hiçbir sonuca ulaşamayacaktır. Vatandaşlarımızın huzuru ve güvenliği için canla başla çalışan güvenlik görevlilerimizin fedakarlıkları her türlü övgünün üzerindedir. Saldırıda yaralanan vatandaşlarımıza ve güvenlik görevlilerimize acil şifalar diliyorum.''