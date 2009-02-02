Gül: Hamas barış sürecine dahil olmalı

Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Hamas'ın, Ortadoğu barış sürecine dahil olması gerektiğini söyledi.
Abdullah Gül, Suudi Arabistan'ın El Medine gazetesinde yarın yayımlanacak demecinde, "Filistinliler arasındaki anlaşmazlıklara son verilmesi lazım. Hamas, Ortadoğu barış sürecine katılmalı ve bu sürece karşı tavrını değiştirmelidir" ifadesini kullandı.
Demecinde "Filistin'de birliğin önemine" dikkati çeken Gül, Filistinli gruplar arasındaki anlaşmazlıkların zarar verdiğini belirtti.
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