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Politika

Gül: Hamas barış sürecine dahil olmalı

Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Hamas'ın, Ortadoğu barış sürecine dahil olması gerektiğini söyledi

02 Şubat 2009 02:00

Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Hamas'ın, Ortadoğu barış sürecine dahil olması gerektiğini söyledi.
Abdullah Gül, Suudi Arabistan'ın El Medine gazetesinde yarın yayımlanacak demecinde, "Filistinliler arasındaki anlaşmazlıklara son verilmesi lazım. Hamas, Ortadoğu barış sürecine katılmalı ve bu sürece karşı tavrını değiştirmelidir" ifadesini kullandı.

Demecinde "Filistin'de birliğin önemine" dikkati çeken Gül, Filistinli gruplar arasındaki anlaşmazlıkların zarar verdiğini belirtti.
Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, 3-5 şubatta Suudi Arabistan'da resmi ziyarette bulunacak.

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