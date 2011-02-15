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Politika

GÜL, HAMANEY VE LARİCANİ İLE GÖRÜŞTÜ  TAHRAN (A.A)

15 Şubat 2011 14:52

-GÜL, HAMANEY VE LARİCANİ İLE GÖRÜŞTÜ  TAHRAN (A.A) - 15.02.2011 - Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, İran'daki resmi temasları kapsamında dini lider Ayetullah Ali Hamaney ve İran İslami Danışma Meclisi Başkanı Ali Laricani ile görüştü. Gül'ün dini lider Hamaney ile dini liderlik ofisinde yaptığı görüşme basına kapalı gerçekleşti. Görüşmeye İran Cumhurbaşkanı Mahmud Ahmedinejad'ın yanı sıra Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu ve Devlet Bakanı Cevdet Yılmaz da katıldı.  Gül ayrıca, İran İslami Danışma Meclisi Başkanı Laricani ile de bir araya geldi. Basına kapalı gerçekleşen görüşmede Dışişleri Bakanı Davutoğlu ve Devlet Bakanı Yılmaz da yer aldı.

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