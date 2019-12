Gül, Gülen cemaatine yakın kuruluşun iftarında

* BM zirvesi için New York'ta bulunan Cumhurbaşkanı Gül, Fethullah Gülen cemaatine yakınlığıyla bilinen Türk Kültür Merkezi'nin iftar yemeğine katıldı.



* Savaş suçlusu olarak yargılanması söz konusu olan Zimbabve Devlet Başkanı Robert Mugabe ile Gül'ün aynı masaya oturtulduğu yemekte Fethullah Gülen'in özel mesajının okunmaması dikkat çekti.



Cumhurbaşkanı Gül Waldorf Astoria Hotel'de yapılan geniş katılımlı iftarda yaptığı konuşmada, Avrupa, Balkanlar, Kafkasya, Karadeniz, Ortadoğu, Akdeniz ve Orta Asya'nın doğal kavşağında bulunan Türkiye'nin, çeşitli kültür ve medeniyetler arasında doğal bir köprü oluşturduğunu söyledi.



Fethullah Gülen cemaati etrafında toplanan kişiler tarafından oluşturulmuş ve onlar tarafından yönetilen Türk Kültür Merkezi'nin Waldorf Astoria otelinde geçen yıl düzenlenen ikinci yıllık dostluk yemeğine Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ve eski ABD Başkanı Bill Clinton'ın senatör eşi Hillary Clinton da katılmıştı.



Bu yıl üçüncüsü yapılan yıllık dostluk yemeğine başkonuşmacı ve onur konuğu olarak katılan Cumhurbaşkanı Gül, Türkiye ve ABD'nin ortak değerler ve ortak hedefler üzerine kurulu güçlü bir ilişkiye sahip olduğunu belirterek, bugün çok boyutlu olan iki ülke ilişkilerinin alanını çeşitlendirmeyi ve niteliğini geliştirmeyi yıllar içinde başardıklarını kaydetti.



Gül, "Ortak stratejik çıkarlara sahip yakın müttefikler olarak, ülkelerimiz barışı, istikrarı, refahı ve güvenliği kurma ve sürdürmede kendi bölgelerimizde ve ötesinde benzer amaçlar için çalışıyor" ifadesini kullanarak, "insan insana ilişkilerin de bu çerçevede geliştiğini" belirtti.



Birçok alanda sivil toplum çalışmalarının, resmi düzeydeki ve özel sektör tarafından girişilen çalışmaların tamamlayıcısı olduğunu kaydeden Gül, ABD'de yaşayan büyük Türk toplumunun iki ülke arasında değerli bir köprü olduğunu ifade etti.



Bugün iki ülkenin Arap-İsrail çatışmasının çözümünden, Irak ve Afganistan'daki durumun normalleşmesine, Kafkaslarda ve Orta Asya'da istikrarın sağlanmasına kadar çeşitli konularda ortak çıkarı bulunduğunu anlatan Gül, iki ülke ilişkilerinin olumlu unsurlarını oluşturan uzun listeye rağmen, ortaklıklarının kısa bir liste oluşturan zorluklarla da karşılaştığını söyledi.



Gül, "Bu zorluklara rağmen, yine de Türkiye ve ABD arasındaki stratejik ortaklık bugün daha da güçlü durmaktadır" diye konuştu.



Clintonlardan videlu mesaj geldi



Bu arada ABD'nin 42. Başkanı Bill Clinton ve eşi New York Senatörü Hillary Clinton da dostluk yemeğine video mesajı gönderdiler.



Bill Clinton mesajında, Türk Kültür Merkezi'nin (Turkish Cultural Center-TCC) kendisine ve eşine gösterdiği yakınlıktan dolayı teşekkür etti.



ABD'de yaşayan Türk toplumunun ve faaliyetlerinin son derece önemli olduğunu belirten Clinton, ABD'deki Türk toplumunun ve derneklerin iki ülke arasında köprüler kurduğunu ve Türk toplumunun kültürel mirasını koruduğunu belirtti. Clinton, bu kapsamda ABD'deki Türk toplumunun kültürel ve eğitim faaliyetlerinin hem ABD'de dünya barışına, güvenliğe ve hoşgörünün yerleşmesine hem de Türkiye-ABD ilişkilerinin gelişmesine katkıda bulunduğunu belirtti.



Hillary Clinton da Washington'da daha önceden planlanmış işleri dolayısıyla TCC'nin bu yılki dostluk yemeğine katılamamaktan duyduğu üzüntüyü dile getirdi.



Hahambaşı: Selamünaleyküm - Şalom



New York hahambaşılarından Arthur Schneier de konuşmasına, "Selamünaleyküm-Şalom" sözleriyle başlayarak,insanlığın ve dinlerin ortak değerleri paylaştığını, bu kapsamda medeniyetler arasında "çatışma" kavramını kabul etmediklerini belirtti.



Schneier, bu çerçevede Türkiye'nin ve İspanya'nın Medeniyetler İttifakı girişimine eşbaşkanlık yapmalarının tesadüf olmadığını da söyledi.



Kimler katıldı?



Dışişleri Bakanı Ali Babacan, Hazineden Sorumlu Devlet Bakanı Mehmet Şimşek, Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Nabi Şensoy'un katıldıkları yemeğin resepsiyonunda Türkiye'nin BM Daimi Temsilcisi Büyükelçisi Baki İlkin de hazır bulundu.



Yemeğe Zimbabve Devlet Başkanı Robert Mugabe, Bosna-Hersek Devlet Başkanı Haris Silajdzic, Makedonya Cumhurbaşkanı Branko Crvenkovski, Tacikistan Devlet Başkanı İmamali Rahmanov ve çeşitli ülkelerin dışişleri bakanları katıldı.



Sanatçı Ömer Faruk Tekbilek'in tasavvuf ve Türk halk müziğinden parçalar sunduğu yemekte, katılımcılara hat sanatıyla isimlerinin yazılı olduğu kartlar verildi. Yemekte ayrıca Türk Kültür Merkezinin çalışmalarına ilişkin ve Türkiye'yi tanıtan sinevizyon gösterileri yapıldı.



Mugabe ile aynı masada



Bu arada, bir süre önce Ermeni soykırımı iddialarının ateşli savunucularından Amerikalı milletvekili Carolyn Maloney'e `Zübeyde Hanım Ödülü' verdiği için tepki çeken, Fethullah Gülen yanlısı Türk Kültür Merkezi, bu kez de diplomatik skandala yol açtı. TCC, başkonuşmacı ve onur konuğu olarak katılan Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ü, savaş suçlusu olarak yargılanması söz konusu olan Zimbabve Devlet Başkanı Robert Mugabe ile aynı masaya oturttu.