-GÜL: GENELKURMAY AÇIKLAMA YAPACAK İSTANBUL (A.A) - 20.08.2010 - Cumhurbaşkanı Abdullah, ''Heron olayıyla ilgili bir açıklama Genelkurmay Başkanlığınca yapılacak. Kamuoyunda kafa karıştırıcı şeyler tabii olur, ama onunla ilgili açıklamalar yapılacak'' dedi. Cumhurbaşkanı Gül, cuma namazını Bebek Camisi'nde kıldı. Cami çıkışında basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Gül, bir gazetecinin ''Genelkurmay Başkanı ile görüşeceksiniz. Heron olayı gündeme gelecek mi?'' şeklindeki sorusunu şöyle cevaplandırdı: ''Genelkurmay Başkanımız, YAŞ dolayısıyla emekli olacak. Bugün bana vedaya gelecek. Bununla ilgili bir açıklama Genelkurmay Başkanlığınca yapılacak. Kamuoyunda kafa karıştırıcı şeyler tabii olur, ama onunla ilgili açıklamalar yapılacak. Zaten herkes Genelkurmay da, biz de olay olunca tabii ki herkes sorar. Bununla ilgili kendi içinde, Silahlı Kuvvetler içinde soruşturmalar yapılıyor. Hiçbir şeyin üstünü kapatma diye bir şey söz konusu değil. Zaten açıklama da yapılacak. Bunlar tabii çok teknik konular. O bakımından açıklamaları takip edersiniz.'' -PAKİSTAN'A YARDIM ÇAĞRISI- Cumhurbaşkanı Gül, bir gazetecinin Pakistan'daki sel felaketiyle ilgili sorusu üzerine, konuyla ilgili bir çağrısı olacağını söyledi. Gül, Pakistan ile Türkiye'nin dost ve kardeş ülke olduğunu belirterek, ''Öyle ki bütün uluslararası kuruluşlarda Türkiye ile Pakistan neredeyse gözü kapalı birbirini daima destekler. Pakistan halkının Türk halkına olan duygusunun, bağlılığının ve sevgisinin çok tarihi derinlikleri vardır'' diye konuştu. Pakistan'ın çok büyük bir doğal afetle karşı karşıya olduğunu ifade eden Gül, şunları kaydetti: ''Hiç görülmemiş büyük bir sel felaketi milyonlarca Pakistanlı'yı çok zor duruma düşürmüş, evsiz barksız, yiyeceksiz, içeceksiz bırakmış. Memnuniyetle görüyorum ki sivil toplum kuruluşları, gazeteler ve herkes büyük bir yardım kampanyası başlatmış vaziyette. Hatta Türk Silahlı Kuvvetleri de uçak gönderecek. Burada sizin vasıtanızla şu çağrıda bulunmak isterim ki; böyle bir günde, ramazan gününde, yardımlaşmanın, birbirini hatırlamanın en dorukta olduğu günlerde uzakta da olsa Pakistanlı kardeşlerimize sahip çıkmaları, yardım kampanyalarına bütün Türk halkının katılması çağrısında bulunuyorum. Böyle bir felaket söz konusu olduğunda Türk halkı üzerine düşeni yapacaktır.'' ''Siz de az önce yardımda bulundunuz galiba'' denilen Gül, ''Buradaki sembolik, ama ben de şüphesiz ki kendi şahsım ve ailem olarak bu yardımı yapıyoruz'' dedi.