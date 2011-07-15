-GÜL: GELİŞMEMİZ TERÖR ÖRGÜTÜNÜ RAHATSIZ ETTİ ANKARA (A.A) - 14.07.2011 - Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Diyarbakır'da 13 askerin şehit edilmesiyle ilgili olarak, ''Türkiye'nin gelişmesi, demokrasimizin olgunlaşması ve sorunların aşılması konusunda gösterilen iyi niyetli gayretler, terör örgütünü rahatsız etmektedir. Ancak, kan dökerek, insanlara acı yaşatarak amacına ulaşacağını düşünenler, büyük bir gafletin içine düştüklerini mutlaka anlayacaklardır'' dedi. Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Gül, Diyarbakır'da 13 askerin şehit olması üzerine Genelkurmay Başkanı Orgeneral Işık Koşaner ile görüşerek bilgi aldı. Cumhurbaşkanı Gül'ün yaptığı açıklama şöyle: ''Diyarbakır’ın Silvan ilçesinde teröristlerle çıkan çatışmada 13 askerimizin şehit olmasından derin bir üzüntü duydum. Şehitlerimize Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Ailelerinin ve aziz milletimizin başı sağ olsun. Bu hain saldırıyı şiddetle tel’in ediyorum. Ülkemizde hak ve özgürlüklerin genişlediği, barış, kardeşlik ve huzur ortamının güçlendiği bir dönemde, terör örgütü hain eylemleriyle amacını ve kalleş yüzünü bir kez daha göstermiştir. Türkiye'nin gelişmesi, demokrasimizin olgunlaşması ve sorunların aşılması konusunda gösterilen iyi niyetli gayretler, terör örgütünü rahatsız etmektedir. Ancak, kan dökerek, insanlara acı yaşatarak amacına ulaşacağını düşünenler, büyük bir gafletin içine düştüklerini mutlaka anlayacaklardır. Şunu bir kez daha vurgulamak isterim ki: Bu saldırılar, Devletimizi ve milletimizi, sorunları çözme irademizi asla zayıflatamayacaktır. Teröre karşı tüm boyutlarıyla yürütülen etkin mücadele, kararlılıkla devam ettirilecektir. Bu süreçte tüm siyasal aktörleri de, sorumlu davranmaya, terörü ve şiddeti dışlamaya davet ediyorum. Kahraman Türk Silahlı Kuvvetleri’ne ve tüm güvenlik güçlerimize, bu mücadelede gösterdikleri ve hiçbir değerle ifade edilemeyecek fedakarlıkları için takdirlerimi ifade ediyor, minnet ve şükranlarımı sunuyorum. Evlatlarını bu ülke için feda eden ailelerimizin acısını yürekten paylaşıyor, şehitlerimize bir kez daha Allah'tan rahmet diliyorum.''