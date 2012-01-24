Gül: Fransa'yla ilişkiler artık farklı boyutta



T24 - Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Fransa Senatosu'nun sözde Ermeni Soykırımı'nı inkarın suç olarak kabul edilmesini öngören yasa tasarısını kabul etmesinin ardından konuştu.





Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Fransa senatosunda kabul edilen Ermeni teklifinin "seçim yatırımı" olduğunu belirterek, "Senatodan çıkan bu kanunu esefle kınıyorum. İlişkiler artık farklı bir boyutta. Fransa gibi Avrupa'nın önemli bir ülkesi dünden itibaren ifade özgürlüğünü kısıtlayan ülkeler kategorisine girmiştir. Bunun seçim yatırımı olarak yapılması, Fransa gibi büyük bir ülkeyi küçültücü bir davranıştır." dedi.









