Gül, Ermenistan'a gidecek mi, gitmeyecek mi?

Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün Ermenistan'a gitmeyeceğinin gittikçe netleştiğini iddia eden Taraf yazarı Amberin Zaman, gerekçe olarak şunları yazdı:

"Herhalde maça bir hafta kala halen Ermenistan’a cevap verilmediyse gitme ihtimali sıfıra yakın. Maç için dahi olsa önceden keşif yapılır, karşı tarafla güvenlik, protokol meseleleri konuşulur. Bunların hiçbiri yapılmadı. Güvenilir kaynaklardan edindiğimiz bilgiye göre 6 eylül gecesi Erivan’da oynanacak maça Spordan Sorumlu Devlet Bakanı Murat Başesgioğlu’nun gideceğine neredeyse kesin gözüyle bakılıyor."



Gül'ün Erivan’a gitmesi gerektiğini belirten Zaman, gitmeme kararının ne anlama geldiğini de şöyle açıkladı:



"Her ne kadar Türkiye ve Ermenistan birkaç aydır diplomatik ilişki kurmaya yönelik İsviçre’nin başkenti Bern’de gizli görüşmeler yürütüyor olsa dahi demek ki iş karar verme, yani somut adım atma noktasına gelince Türkiye özellikle Azerbaycan’ın muhalefetine dayanamıyor ve o adımı atamıyor.

Hükümetin küçük ortağı Ermeni milliyetçisi Taşnaklar Cumhurbaşkanımız aleyhinde gösteri yapacak diye gelinmiyor açıklamaları bana hiç de inandırıcı gelmiyor. O halde George Bush Washington dışına tek bir adım bile atmamalı. Kaldı ki Cumhurbaşkanı Serj Sarkisyan Radikal yazarı Murat Yetkin’le yaptığı söyleşide belirttiği üzere, resmî davetlisi olan Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Gül’e herhangi sıkıntı yaşatmamayı neredeyse bir şeref meselesi haline getirmiş.

Bu durumdan kim kârlı çıkacak peki? Şüphesiz her iki taraftaki Kemal Kerinçsizler, Ermeniler’i vatan haini, cani gösteren, Türkler’i topyekûn kasap gibi lanse edenler kârlı çıkacaktır. Ama onlarınkiler küçük dünyalarda yapılan küçük hesaplar. Esas kârlı çıkacak olan taraf Rusya ve İran."



