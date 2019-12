Gül: Enerji faslı için AB'den ricacı değiliz

Çek Cumhuriyeti'nin başkenti Prag'da yapılan enerji zirvesine katılan Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, "Enerji faslının açılması için AB'den ricacı değiliz" dedi.



Gül, Azerbaycan ve Ermenistan arasındaki görüşmeler için de "Birkaç toplantıyla hallolacak meseleler değil, çok kıvrık problemler" dedi ve iyimser mesajlar verdi. Gül, "AB Güney Koridoru" enerji zirvesi için geldiği Çek Cumhuriyeti'nin başkenti Prag'da konakladığı Four Seasons Oteli'nde basın toplantısı düzenledi.



Bakü – Erivan görüşmesi



Gül, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile Ermenistan Cumhurbaşkanı Serj Sarkisyan görüşmesinde olumlu gelişmeler yaşandığı ve bazı mesafelerin alındığına dair intiba edindiklerini söyledi.



Gül, "Umarım bu fırsatlar kaçırılmaz, herkes elinden gelen her türlü olumlu katkıyı koyar ve her cephede, Kafkasların tamamında pozitif gelişmeler söz konusu olur" dedi.



Kafkasya’daki ilişkiler



Zirve vesilesiyle dün akşam Aliyev ve Sarkisyan ile bir araya geldiğini anımsatan Gül, iki liderin de Minsk grubunun toplantısında buluştuklarını belirtti.



Toplantının uzun ve geniş yapıldığını anlatan Gül, "Aldığımız intiba, bize verilen bilgiler bazı olumlu gelişmelerin olduğu yönündedir, bazı mesafelerin alındığı yönündedir. Şüphesiz ki bunlar, çok kıvrık problemlerdir. Birkaç toplantıyla hallolacak işler değildir. Bir ilerlemenin olduğunu duymaktan da memnun olduk. Haziran ayının başında bu grup St. Petersburg'da tekrar bir araya gelecek. Aliyev ve Sarkisyan aralarındaki sorunların çözümüyle ilgili görüşmelerine devam edecektir. Ümit ediyoruz ki burada görülen gelişmenin üzerine orada daha ileri derecede gelişmeler söz konusu olur" dedi.



Sarkisyan ile görüşmesinde Türkiye ile Ermenistan ilişkilerini gözden geçirme fırsatı bulduklarını, Aliyev ile görüşmesinde de bütün Kafkaslarla ilgili konuştuklarını bildiren Gül, görüşmelerden memnun ayrıldığını kaydetti.



‘Zor problemlerin çözümü için zorlu görüşmeler...’



Gül, "Bütün problemlerin çözümü için el birliğiyle çalışmak, kolaylaştırıcı gücü olan herkesin devreye girmesini temin etmek çok önemlidir. Bu süreç kolay değil. Zor sorunların çözümü kolay olsaydı böyle kronik hal almazdı. Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki mesele 18 yıldır devam etmektedir. Türkiye ile Ermenistan arasında uzun yıllardır problemler var. Zor problemlerin çözümü için zorlu görüşmeler gerekmektedir. Böyle bir süreç başlamıştır. Umarım bu fırsatlar kaçırılmaz, herkes elinden gelen her türlü olumlu katkıyı koyar ve her cephede, Kafkasların tamamında pozitif gelişmeler söz konusu olur. Bunun neticesinde Kafkaslar doğu ile batı arasında çok büyük bir koridor olma işlevini daha iyi yerine getirir" dedi.



AB dönem başkanı Çek Cumhuriyeti'nin evsahipliğinde Prag'da yapılan "Güney Koridoru" başlıklı enerji zirvesine AB ve Türkiye'nin yanı sıra ilk kez Birlik üyesi olmayan Azerbaycan, Türkmenistan, Gürcistan, Özbekistan, Irak ve Mısır da davet edildi.



Nabucco Projesi



Türkiye'nin, Kafkaslar, Orta Asya, Ortadoğu, Rusya ve Arap ülkelerinden gelen gaz ve petrolün batıya nakledilmesiyle ilgili önemli bir güzergahta bulunduğunu söyleyen Gül, güney enerji koridoru projesinin en önemli ayaklarından birinin Nabucco projesi olduğuna dikkati çekti.



"Bu projeye Türkiye önem vermektedir, en üst seviyede siyasi iradesi gayet açıktır" diyen Gül, projeyle ilgili genel meselelerde mutabakat bulunduğunu ifade ederek, Türkiye'de hükümetler arası mutabakat zaptının imzalanacağını umduğunu belirtti.



Cumhurbaşkanı Gül, Bakü-Tiflis-Ceyhan boru hattının yapılacağı dönemde boru hattının yapılamayacağına ilişkin tartışmalar yaşandığını anımsattı ve bugün de benzer tartışmalar olduğunu ve bunları normal karşılamak gerektiğini dile getirdi.