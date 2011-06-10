Gül: En kötü senaryolara karşı hazırlığımızı yaptık

T24 -

Gül, Tarabya'da öğle yemeğini yediği restorandan ayrılırken basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Suriye'deki gelişmelerle ilgili bir soru üzerine Gül, şunları söyledi:

''Suriye'yi biz günlük istihbaratla çok yakın takip ediyoruz ve çok detaylı takip ediyoruz. Sivil-asker en kötü senaryolara karşı hazırlığımızı da yapmış vaziyetteyiz. Tabii ki hiçbir zaman en kötü gelişmelerin olmasını arzu etmeyiz ama maalesef işlerin de iyi istikamette gitmediği çok açık bir şekilde gözüküyor. Dolayısıyla Türkiye'nin her türlü şartlara karşı hazırlığı yapılmıştır. Ne gerekirse o tedbirler hep alınacaktır. Gerçekten üzüntüyle takip ediyoruz.''

Gül, can kaybının giderek çoğaldığını ifade ederek, ''Tam tersi durması gerekirken. Suriye, hem komşumuz, hem akrabalarımız, hem kardeşlerimiz. Dolayısıyla halkın karşı karşıya kaldığı durum bizi yakından ilgilendiriyor ve onun için çok yakın takibe devam ediyoruz'' şeklinde konuştu.