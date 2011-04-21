Gül: Eksik belgeler tamamlandığına göre problem kalmadı

T24 - Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, YSK'nın bazı bağımsız milletvekili adaylarının, adaylığını iptal etmesi sonucu yaşanan olaylarla ilgili olarak, ''Kesinlikle kimsenin şiddete başvurmaması lazım. Türkiye'de şiddetle hiçbir şey hallolmaz. Kim şiddete başvurursa kaybeder. Müracaatlarla ilgili noksan belgeler tamamlandığına göre artık problem olmaması gerekir'' dedi.





Gül, Yeni Zelanda'nın Ankara Büyükelçisi Anthony Patrick Francis Browne'i güven mektubunu sunmak üzere Çankaya Köşkü'nde kabul etti.

Gül, kabul öncesinde gazetecilerin YSK'nın bazı bağımsız milletvekili adaylarının adaylığını iptal etmesi kararından sonra yaşanan olaylar karşısında bir mesajı olup olmayacağına ilişkin sorusu üzerine, şunları söyledi:

''Kesinlikle kimsenin şiddete başvurmaması lazım. Türkiye'de şiddetle hiçbir şey hallolmaz. Kim şiddete başvurursa kaybeder. Halkta bunu asla tasvip etmez. Onun için herkesin kanunlar ve nizamlar çerçevesi içinde hareket etmesi gerekir. Ayrıca, müracaatlarla ilgili noksan belgeler varmış. Onlar da tamamlandığına göre artık problem olmaması gerekir.''

Gül, Güneydoğu Anadolu bölgesi halkına yönelik bir mesajı olup olmayacağına ilişkin bir soru üzerine de ''Günü geldiğinde seçimler olacak. Kimi istiyorlarsa ona göre oylarını kullanırlar'' dedi. Bölge halkının şiddet yanlısı şeyleri asla tasvip etmemesi gerektiğini vurgulayan Gül, ''Kimsenin buna meydan vermemesi gerekir. Bu kimse için iyi değil'' diye konuştu.