Gül döndü: Türkiye, Afrika'nın sesi

Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Kenya ve Tanzanya'yı kapsayan Afrika ziyaretini tamamlayarak yurda döndü.



Cumhurbaşkanı Gül ve beraberindekileri taşıyan Türk Hava Yolları'na ait özel uçak, saat 20.40'da Esenboğa Havalimanı'na indi.



Cumhurbaşkanı Gül'ü Esenboğa Havalimanı'nda TBMM Başkanı Köksal Toptan ile eşi Saime Toptan, Ankara Valisi Kemal Önal ve diğer yetkililer karşıladı.



Gül ile eşi Hayrünnisa Gül, Devlet Bakanı Said Yazıcıoğlu, Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri Mustafa İsen ve beraberindeki heyette yer alan iş adamları ve gazeteciler de Ankara'ya geldi.





Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Türkiye'nin Afrika'nın sesi olduğuna ve olmaya devam edeceğine işaret ederek, Afrika'nın problemlerine yakın ilgi gösterildiğini söyledi.



Cumhurbaşkanı Gül, Kenya ve Tanzanya'yı kapsayan Afrika ziyareti dönüşü Esenboğa Havalimanı'nda yaptığı açıklamada, ziyaretlerinin Türkiye'den Afrika'nın bu bölgelerine cumhurbaşkanı düzeyinde yapılan ilk ziyaret olduğunu hatırlatarak, tarihi anlam taşıdığını belirtti.



Gül, Türkiye'nin Afrika'ya açılım politikasının teyidi ve bu politikanın devamlılığını göstermesi açısından da ziyaretlerinin önemli olduğunu dile getirdi.



Kenya ve Tanzanya'da büyük bir coşkuyla karşılandıklarını anlatan Gül, Türkiye'nin itibarı, Türkiye'ye gösterilen sevgi ve dostluğun çok yakın bir şekilde ifade edildiğini aktardı.



Gül: Gezimiz çok manalı oldu



Kenya ve Tanzanya'nın Afrika'nın en istikrarlı, en güvenli, bölgelerinde itibarlı ülkelerinden olduğuna işaret eden Gül, muhataplarıyla ikili ve heyetler arası görüşmeler gerçekleştirdiğini hatırlattı. Gül, şunları kaydetti:



“İnanıyorum ki bu ziyaretten sonra birçok üst seviyede ziyaretler olacaktır. Bildiğiniz gibi özellikle Afrika'da önemli gelişmeler söz konusudur ve buraları dünyanın ilgi alanıdır. BM Güvenlik Konseyi'nin bütün meselelerinin yüzde 60'ı Afrika ile ilgilidir. Türkiye Güvenlik Konseyi'ne üye olurken de 53 Afrika ülkesinin 50'sinin oyunu alarak bu göreve seçilmiştir. Bu Türkiye'ye olan güven ve Türkiye'ye karşı sevginin en açık işaretiydi. Dolayısıyla bu gezimiz her anlamda gayet manalı olmuştur. Siyasi istişareler açısından da çok faydalı olmuştur.



Bugünlerde Somali ve Sudan ile ilgili bir çok önemli siyasi gelişme söz konusuyken, bu konularda çok yakın istişarelerde bulunulmuş ve birinci elden bilgiler alınmıştır.”



'Türkiye-Afrika ilişkileri gelişecek'



Ziyaretlerinin ekonomik açıdan da verimli geçtiğini anlatan Cumhurbaşkanı Gül, kendisine Türkiye'den 109 iş adamının eşlik ettiğini anımsattı.



Gül, inşaat, inşaat malzemeleri, makine, mobilya, elektrik, elektronik, ve enerji gibi çeşitli alanlarda faaliyet gösteren şirketlerin temsilcisi olan Türk iş adamlarının 900'ün üzerinde Kenya ve Tanzanyalı iş adamıyla görüştüğünü, önemli bağlantılar kurulduğunu söyledi.



Gelişmekte olan Kenya ve Tanzanya'da önemli altyapı çalışmalarının yürütüldüğüne dikkati çeken Gül, özellikle inşaat alanında Türk firmalarının çok iyi bağlantılar yaptığını ve bundan büyük memnuniyet duyduğunu dile getirdi.



Türk Hava Yollarının Kenya'nın başkenti Nairobi'ye direk uçuşlar başlattığını da hatırlatan Gül, Kenya ile Türkiye arasında her gün düzenli uçak seferlerinin gerçekleştirileceğini belirtti. Gül, bu uçuşların Türkiye ile Afrika'nın bu bölgesini birbirine yakınlaştıracağını vurguladı.



Gül, sözlerini şöyle sürdürdü:



“Türkiye Afrika'nın sesi olmuştur ve olmaya da devam edecektir. Bu anlamda Afrika'nın problemlerine yakın ilgi göstermektedir. Türkiye İşbirliği ve Kalkınma Ajansı'nın (TİKA) Afrika'daki faaliyetleri 37 ülkeye yayılmıştır. TİKA bu ülkelerde insani amaçlı faaliyetler yapmakta, projeler gerçekleştirmekte ve her ülke de TİKA'nın faaliyetlerini çok büyük bir takdirle karşılamaktadır.



Sağlık ve eğitim alanında da güzel çalışmalar vardır. Özellikle gittiğimiz yerlerdeki Türk okullarının yerel yönetimler ve ilgili ülkeler tarafından ne kadar çok desteklendiğini görmekten de memnuniyet duydum. Sağlık alanında da doktorlarımızın, birçok sivil toplum örgütümüzün, Sağlık Bakanlığının katkılarından büyük bir övgüyle bahsedilmiştir.



Bütün bunlar Türkiye ile Afrika arasındaki ilişkilerin çok daha güçlü bir şekilde gelişeceğinin işaretidir. Türkiye ile bu ülkeler adeta birbirlerini yeniden keşfeder duruma gelmişlerdir. Bütün bunların siyasi, ekonomik getirileri çok büyük olacaktır. İnanıyorum ki, Afrika'nın diğer ülkelerine de zamanı geldiğinde ziyaretler yapılacaktır. Bu gezimizden hem ben hem benimle beraber bu ziyarete katılan iş adamları büyük bir memnuniyetle dönmüştür.”