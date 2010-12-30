Gül, Diyarbakır'da zılgıtlarla karşılandı

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Cumhurbaşkanı Gül'e çoşkulu karşılama - FOTO GALERİ

Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, özel uçak ANA ile saat 10.55'te kente geldi. Cumhurbaşkanı Gül'ü, Diyarbakır Havaalanı'nda Diyarbakır Valisi Mustafa Toprak, Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Baydemir, Dicle Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ayşegül Jale Saraç, 7. Kolordu Komutanı Korgeneral Salih Zeki Çolak ve öteki yetkililer karşıladı. Cumhurbaşkanı Gül için havaalanında folklor gösterisi düzenlendi.



Valiliğe gitmek için yola çıkan Gül'ün konvoyuna sevgi gösterisinde bulunuldu. Zılgıtlar çeken bazı vatandaşlar, Cumhurbaşkanı'na gül hediye etti. Bir Diyarbakırlı da Gül'e poşu verdi. Bu arada, Gül için asılan pankartlarda Kürtçe'nin bulunmadığı, sadece Türkçe'nin yer aldığı görüldü. Gül'ün konvoyu vatandaşların yoğun ilgisi nedeniyle valiliğe gecikmeli olarak geldi. Vatandaşlar ellerinde Türk bayrağıyla Cumhurbaşkanı'nı selamladı. Diyarbakır Valiliği'nde törenle karşılanan Cumhurbaşkanı Gül'e vatandaşlar burada da sevgi gösterisinde bulundu.



Diyarbakırlıları selamlayan Cumhurbaşkanı Gül, daha sonra valilik binasına girdi.





Jetler uçtu



Tam bu sırada, Diyarbakır semalarında jetler uçtu. Jetlerin, güvenlik için mi yoksa rutin uçuş için mi uçtuğu bilinmiyor. Fotoğraf çekiminin ardından Gül, havaalanı çalışanlarını selamladıktan sonra alandan ayrıldı.



Havaalanında bürokratların yanı sıra çok sayıda vatandaş da Gül'ü bekledi. Yüzlerce vatandaş, makam aracına yönelen Gül'ü kırmızı karanfillerle karşıladı.



Gül, TRT’nin Kürtçe kanalından canlı yayınlanacak Rojev (Gündem) adlı programa katılacak.



Yılın son gününe Diyarbakır’da giden olan Gül, TRT’nin Kürtçe kanalından canlı yayınlanacak Rojev (Gündem) adlı programa katılacak. Gül’ün, selamlamayı “Kürtçe” yapacağı belirtilirken, Diyarbakır’da “resmi dilin Türkçe olduğunun” altını çizeceği öğrenildi.



Abdullah Gül, Cumhurbaşkanlığı görevine geldiği 2007 yılında ilk yurt içi ziyaretini Diyarbakır’ı da içine alan Doğu ve Güneydoğu Anadolu illerine gerçekleştirdi. Hükümetin 2009 yılı Temmuz ayında başlattığı “demokratik açılım” sürecinin temelleri de Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün İran’a gidiş yolunda uçakta dile getirdiği “Kürt sorununda güzel şeyler olacak” ifadesi sonrasında atıldı. Gül’ün geçen yıl Ağustos ayında Bitlis ziyareti sırasında Güroymak ilçesini, Kürtçe “Norşin” olarak tanımlaması da Kürt sorunun çözümünde önemli bir dönemeç sayılmıştı.



Gül’ün bugün başlayan ve yarın sona erecek Diyarbakır ziyareti geçen hafta yaşanan “iki dil” ve “demokratik özerklik” tartışmalarının ardından gerçekleşek. BDP’nin gelen “iki dil” ve “demokratik özerklik” söylemlerinin siyazi nabzı yükseltmesi üzerine Başbakan’ın çağrısı ile “güvenlik zirvesi” toplandı. Gül başkanlığında dün toplanan Milli Güvenlik Kurulu’nun ana gündem maddelerinden biri de “iki dil” ve “demokratik özerklik” talepleri oluşturdu.





Baydemir'den Kürtçe sözlük



Başbakan Erdoğan, geçen pazar TBMM’de bütçe görüşmelerinin kapanışında yaptığı konuşmada “özerklik” ve “ana dil” tartışmaları konusunda son noktayı koydu. “Özerklik” tartışmasının “demokratikleşmeyi, Türkiye’nin ileri demokratik standartlara kavuşmasını hazmedemeyenlerin çirkin bir tezgahı” olduğunu ifade eden Başbakan, “Milletimin dili tektir, o resmi dil Türkçe’dir” dedi. Gül’ün, Kürtlerin “ana dil” ve “demokratik özerklik” talepleri konusunda Diyarbakır’da “Resmi dilin Türkçe olduğunun” altını çizeceği, ancak başka dillerin de Türkiye’nin bir zenginliği olduğu mesajını vereceği belirtildi. Gül Diyarbakır’da valilik, belediye ve garnizon komutanlığını ziyaret edecek. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün, Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Baydemir’i ziyaretinde kendisine Türkçe-Kürtçe sözlük armağan edileceği öğrenildi.



Gül, Diyarbakır programı çerçevesinde TRT’nin Kürtçe kanalı TRT-Şeş’in canlı yayınına katılacak. Gül, Rojev (gündem) isimli programın canlı yayın konuğu olacak ve programda kanalın iki yöneticisinin sorularını yanıtlayacak. Gül’ün canlı yayının açılışında Kürtçe selamlamada bulunacağı belirtildi. Gül’ün programdaki konuşması TRT tarafından Kürtçe’ye tercüme edilecek. Cumhurbaşkanı Gül’un bugün Diyarbakırlı sivil toplum örgüt temsilcileri ile de bir araya gelerek onlardan gelecek çözüm önerilerini ve sorunlarını dinleyeceği de belirtildi. Akşam yemeğini nezih bir restoranında yiyecek olan Gül’e Bedir Aysel ve Güzel Sanatlar Lisesi öğrencileri Kürtçe şarkı söyleyecek.





