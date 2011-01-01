Gül: Diyarbakır surları Cumhurhurbaşkanlığı himayesine girecek

T24- Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Diyarbakır'ın "açık hava müzesi niteliği taşıdığını, tarihi Diyarbakır surlarını Cumhurbaşkanlığı'nın himayesi altına alacaklarını ve UNESCO'nun kültürel miras listesine girmesi için talimatlar verdiğini" açıkladı. Gül'ün Gazi Köşkü'nü ziyaretinde Türk Halk Müziği sanatçısı Bedri Ayseli, köşkün balkonundan ''Suzan Suzi'' adlı türküyü seslendirdi.



Cumhurbaşkanı Gül, Diyarbakır'da kaldığı Dedeman Otelinde sivil toplum kuruluşu temsilcileriyle kahvaltılı toplantıda bir araya geldi. Toplantı, basına kapalı gerçekleştirildi.

Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, daha sonra Gazi Köşkünde incelemelerde bulundu. Tarım ve Köyişleri Bakanı Mehdi Eker ile Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri Mustafa İsen'in de yer aldığı ziyarette, Gül ve beraberindekiler Gazi Köşkü'nün balkonuna çıktı. Bu sırada Türk Halk Müziği sanatçısı Bedri Ayseli, Köşk'ün balkonundan ''Suzan Suzi'' adlı Diyarbakır türküsünü seslendirdi.

Gül, daha sonra Diyarbakır surlarının bir burcu olan ''Keçi Burcu''nda incelemelerde bulundu.



"Talimat verdim"







Cumhurbaşkanı Gül, buradaki incelemelerinin ardından yaptığı açıklamada, Diyarbakır'ın bir ''açık hava müzesi'' niteliğini taşıdığını ifade etti.

Diyarbakır'ın zengin bir tarihinin bulunduğuna işaret eden Gül, Ahlat ve çevresinin bir proje kapsamında Cumhurbaşkanlığı'nın himayesi altında olduğunu anımsatan Gül, ''Ahlat ve Divriği, buralar da Anadolu'nun gerçekten açık hava müzeleri şeklinde, çok değerli eserler var. Buraları Cumhurbaşkanlığı himayesine almıştık. Burayı da, bütün bu surları da Cumhurbaşkanlığı himayesine alacağız'' dedi. Gül'ün bu sözlerini ziyarete katılan Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Baydemir alkışladı. Gül, sözlerini şöyle sürdürdü:

''Aynı İstanbul'daki birçok tarihi mimari eserde olduğu gibi buranın da UNESCO'nun kültürel miras listesine girmesi için hem teşebbüsleri yapın, hem de güzel hazırlıkları yapın diye talimatları verdim. Dolayısıyla, bugünlere kadar böyle gelen bu eserleri bundan sonra da bizim en iyi şekilde korumamız ve tüm insanlığa, herkese tanıtmamız gerekir. Diyarbakır aslında çok köklü bir turizm merkezi olacak bir şehirdir. İnanıyorum ki bunlar görüldükçe, tanındıkça yerli yabancı herkes buraya akın edecektir.''

Cumhurbaşkanı Gül, daha sonra İçkale ve restorasyon çalışmaları süren Hazreti Süleyman Camiinde incelemelerde bulundu.

Gül, cuma namazını Nebi Camiinde kıldı.