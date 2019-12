-GÜL DEVREDE, GAZETECİ SERBEST ANKARA (A.A) - 17.03.2011 - Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, İran'daki iki Alman gazeteciden sonra Libya'da tutuklu bulunan İngiliz The Guardian gazetesinin Iraklı muhabiri Geyt Abdülahad'ın da serbest bırakılmasını sağladı. Alınan bilgiye göre, Libya'daki gelişmeleri izlemesi için Abdülahad'ı görevlendiren The Guardian gazetesi, Iraklı muhabirlerinin tutuklanması üzerine Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'e başvurdu. Gazetenin durumu kendisine iletmesi üzerine Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Feridun Sinirlioğlu'na talimat veren Gül, gerekli girişimlerde bulunulmasını istedi. Dışişleri Bakanlığı'nın Libya makamları nezdinde yürüttüğü girişimler olumlu sonuç verdi ve The Guardian'ın Iraklı muhabiri Geyt Abdülahad, serbest bırakıldı. Abdülahad, serbest bırakıldıktan sonra dün bir uçakla Londra'ya gönderildi. Muhabiri serbest bırakılan The Guardian'ın Genel Yayın Yönetmeni Alan Rusbridger, Cumhurbaşkanı Gül'ü arayarak teşekkürlerini iletti. Cumhurbaşkanı Gül, 13-16 Şubat 2011 tarihlerinde İran'a gerçekleştirdiği resmi ziyareti sırasında, izinsiz yerlerde çekim yaptıkları gerekçesiyle tutuklanan iki Alman gazetecinin serbest bırakılması için de girişimlerde bulunmuştu. İki Alman gazeteci, Gül'ün ziyaretinin hemen ardından serbest bırakılmıştı.