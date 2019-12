-GÜL: DEVLETİMİZ TEHDİTLERE BOYUN EĞMEZ İSTANBUL (A.A) - 15.07.2011 - Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde 13 askerin şehit edilmesiyle ilgili, ''Şunu terör örgütünün de bütün dünyanın da çok iyi bilmesi gerekir ki; devletimiz, asla tehditlere, şantajlara ve bu tip şiddete boyun eğmez'' dedi. Cumhurbaşkanı Gül, cuma namazını kıldığı Bebek Camisi'nden çıkışında basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Silvan'da 13 askerin şehit edilmesiyle ilgili bir soru üzerine Gül, her şeyden önce mübarek Kandil gününde vatanın ve milletin birliği ve bütünlüğü için canlarını feda eden şehitleri rahmetle, minnetle ve şükranla bir kez daha andıklarını söyledi. Gül, başta şehit aileleri olmak üzere Türk Silahlı Kuvvetlerine ve millete başsağlığı diledi. Terörle uzun bir süredir mücadele edildiğini vurgulayan Abdullah Gül, şunları kaydetti: ''Bunu yapanlar bundan bir şekilde bir çıkış yolu veya medet umanların sonu daima hüsran olacaktır. Her yerde böyle olmuştur. Milletin tekrar birbiriyle kucaklaşmaya başladığı ve birbiriyle konuşmaya başladığı bir zamanda teröristlerin bu saldırılarının altında çok maksat aramak gerekir. Bunların çok tesadüfi olduğu kanaatinde değilim. Bunlar bilinçli olarak yapılan saldırılardır. Ancak buna karşı devletimizin mücadelesinde en ufak bir sarsılma olmayacaktır. Terörü bitirmek için, teröre asla taviz vermemek için ne gerekirse her şeye çok kararlı bir şekilde yapılmaya devam edilecektir. Bundan kimsenin şüphe duymamasını özellikle duyurmak isterim. Halkımız şüphesiz bunu biliyor, zaten en büyük destek de halkımızdan geliyor. Ancak teröristleri, teröre yataklık edenleri, onlara herhangi bir şekilde sempatiyle bakanların da devletimizin, milletimizin bu kararlılığını muhakkak bilmesi gerekir.''