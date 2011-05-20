-GÜL: DESTEĞİMİZİ GÖSTERMEK İÇİN BURADAYIZ SİİRT (A.A) - 19.05.2011 - Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Alkumru Barajı ve Hidroelektrik Santrali açılışında kendisinin Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın ve beş bakanın bir araya geldiğini söyleyerek, ''Devlet erkanının beraber olması nadirdir. Bu büyük başarıyı gördüğümüzü, takdir ettiğimizi ve böyle büyük projelere destek verdiğimizi göstermek için buradayız'' dedi. Gül, Siirt'in Botan Çayı üzerinde kurulan Alkumru Barajı ve Hidroelektrik Santrali'nin açılışı ile Kirazlık Hidroelektrik Santrali Temel Atma, Çetin Hidroelektrik Santrali Proje Başlatma Ortak Törenine katılarak, bir konuşma yaptı. Ankara'da bugün 19 Mayıs Atatürk'ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramı'nı en güzel şekilde kutladıklarını belirten Gül, ''Burada başka bir bayramı kutluyoruz. Sizlerle beraber olmaktan ve baraj açılışını yapmaktan gurur duyuyorum'' diye konuştu. Cumhurbaşkanı Gül, törene Başbakan Erdoğan, Devlet Bakanı ve Baş Müzakereci Egemen Bağış, Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Çevre ve Orman Bakanı Veysel Eroğlu, Tarım ve Köy İşleri Bakanı Mehdi Eker, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız'ın da katılmasını, ''Devlet erkanının beraber olması nadirdir. Bu büyük başarıyı gördüğümüzü, takdir ettiğimizi ve böyle büyük projelere destek verdiğimizi göstermek için buradayız'' sözleriyle değerlendirdi. Bu tür büyük projelerin daha önceki yıllarda devlet tarafından gerçekleştirildiğini ancak tamamlanmasının yıllar aldığını anlatan Gül, şöyle konuştu: ''Nehirler, ırmaklar, çaylar akıp giderdi. Eminim bu çay üzerine çok destanlar, şiirler yazıldı. İlk defa barajlar, elektrik santralleri kuruluyor. Nehirlerin sulama kanalları yapılıyor ve bunu artık özel sektör yapıyor. Yerli, yabancı finans kurumları da bu projeleri destekliyor. Makro ekonomik açıdan risklerin farkındayız ama Türkiye başka ülkelerle kıyaslanamayacak kadar doğru istikamette ilerliyor. Türkiye riskleri minimize eden ve aynı zamanda fırsatları en geniş şekilde sunan bir ülke. Yerli ve yabancı firmaları Türkiye'de yatırım yapmaya davet ediyorum. Türkiye'nin riskleri minimize ederken sunduğu büyük fırsatların farkına varıldığında herkes yatırım yarışına girecektir.'' -''2015 YILINA KADAR TAMAMLANMALI''- Cumhurbaşkanı Gül, Botan Çayı üzerindeki üç barajın toplam proje değerinin 1.5 milyar dolar civarında olduğuna dikkati çekerek, barajların tamamının yapımının özel sektör tarafından gerçekleştirildiğini söyledi. Gül, bunu sağladıkları için Başbakan Erdoğan'a ve barajların yapımını üstlenen firmalara teşekkür etti. ''Artık bu çaylar boşa akmayacak. İnsanlığa faydalı olacak projeler yapılacak'' diyen Gül, büyük projelerin 2015 yılına kadar tamamlanması gerektiğini belirtti. Dünyanın değiştiğinin ve çeşitli faktörlerin ortaya çıktığının altını çizen Gül, ''Politik ve diğer faktörler büyük projelerin yapımını zorlayacaktır. O bakımdan önceliğimizi başta Ilısu Barajı olmak üzere büyük projeleri bitirmeye vermeliyiz'' diye konuştu. Gül, hükümetin, bu durumun farkında olmasının mutluluk verici olduğunu dile getirdi. Son yıllarda Türkiye'nin yaptığı hidroelektrik santrallerinin bütün dünyaya model olduğunu ifade eden Gül, bundan kıvanç duyduklarını söyledi. Gül, konuşmasının ardından canlı bağlantıyla yine Botan Çayı üzerinde bulunan Kirazlık Hidroelektrik Santrali'nin temelinin atılması talimatını verdi ve santralin temeli atıldı. Gül, barajın açılışının en kısa sürede gerçekleştirilmesi temennisinde bulundu. Törene katılan Başbakan Erdoğan ve bakanlarla birlikte Alkumru Barajı'nın açılışını gerçekleştiren Gül, barajın hayırlı olmasını diledi.