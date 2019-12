-GÜL CUMA GÜNÜ ABD'YE GİDECEK ANKARA (A.A) - 15.09.2010 - Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Birleşmiş Milletler (BM) 65. Genel Kurul çalışmalarında üst düzey bir heyetle Türkiye'yi temsil etmek ve çeşitli temaslarda bulunmak üzere 9 günlük ziyaret için 17 Eylül Cuma günü ABD'ye gidecek. Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezinden yapılan açıklamaya göre, BM 65. Genel Kurulu Genel Görüşmeleri 23-30 Eylül 2010 tarihlerinde New York'ta gerçekleştirilecek. Türkiye'nin BM Güvenlik Konseyi Dönem Başkanlığına rastlayan bu yılki genel görüşmelere BM üyesi 192 ülkenin tamamının katılması ve katılımcı ülkelerin büyük çoğunluğunun Devlet veya Hükümet Başkanı seviyesinde temsil edilmesi bekleniyor. Türkiye, 65. BM Genel Kurulu Genel Görüşmelerinde Cumhurbaşkanı Abdullah Gül başkanlığında, Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Ali Babacan, Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu ve Çevre ve Orman Bakanı Veysel Eroğlu'nun da yer aldığı üst düzeyli bir heyetle temsil edilecek. Genel Kurul Genel Görüşmeleri öncesinde 20-22 Eylül 2010 tarihlerinde Binyıl Kalkınma Hedefleri doğrultusunda katedilen mesafenin gözden geçirileceği bir zirve daha düzenlenecek. -BM GENEL KURULUNA HİTAP- Genel Kurul Genel Görüşmelerine katılmak üzere 17 Eylül Cuma günü New York'a hareket edecek olan Gül, Binyıl Kalkınma Hedefleri Zirvesi kapsamında 20 Eylül 2010 tarihinde düzenlenecek ''Yoksulluk, Açlık ve Cinsiyet Eşitliği Alanlarındaki Sorunlarla Mücadele'' başlıklı yuvarlak masa toplantısına eşbaşkanlık yapacak ve zirveye hitap edecek. Cumhurbaşkanı Gül, 21 Eylül 2010 tarihinde düzenlenecek ''Binyıl Kalkınma Hedefleri ve En Az Gelişmiş Ülkeler'' temalı etkinliğe katılacak, 23 Eylül 2010 Perşembe günü başlayacak olan BM Genel Kurulu Genel Görüşmeleri sırasında ilk günün sabahı katılımcılara hitap edecek ve aynı gün öğleden sonra ''Barışı Koruma-Barışı İnşa'' temasıyla toplanacak devlet ve hükümet başkanları düzeyindeki BM Güvenlik Konseyi oturumunu yönetecek. New York'ta çok sayıda devlet ve hükümet başkanıyla ikili görüşme yapacak olan Gül, Columbia Üniversitesi'nde ve ''Council on Foreign Relations'' isimli düşünce kuruluşunda konferanslar verecek. Gül, aralarında New York Times gazetesinin yazı işleri heyetinin de bulunduğu çok sayıda önde gelen medya kuruluşundan temsilcilerle de bir araya gelecek ve mülakatlar verecek. -BAKANLARIN PROGRAMI- ''Küresel Sürdürülebilirlik Paneli'' üyeliğine seçilen Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Ali Babacan ise Genel Kurul ve Binyıl Kalkınma Hedefleri Zirvesi kapsamında özellikle ekonomik ağırlıklı toplantı ve faaliyetlere katılacak. Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu da BM Güvenlik Konseyi'nin terörizm konusunda düzenlenecek bakanlar düzeyindeki toplantısına başkanlık edecek, ''arabuluculuk'' konusunun ele alınacağı bir çalışma kahvaltısına ev sahipliği yapacak, çok sayıda ikili görüşme gerçekleştirecek ve Harvard Üniversitesi'nde Türk dış politikasına ilişkin konferans verecek. Çevre ve Orman Bakanı Veysel Eroğlu da Binyıl Kalkınma Hedefleri bağlamında iklim değişikliği başta gelmek üzere, çevre konularıyla ilgili etkinliklerde Türkiye'yi temsil edecek. BM Genel Kurulu çalışmaları vesilesiyle New York'taki Türk vatandaşlarıyla da bir araya gelecek olan Gül, Boston şehrini ziyaret ederek, üniversiteleriyle tanınan bu şehirdeki Türk akademisyenlerle görüşecek. Cumhurbaşkanı Gül, 25 Eylül 2010 Cumartesi günü Türkiye'ye dönmek üzere ABD'den ayrılacak.