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GÜL, ÇOCUKLARIN AİLESİNE BAŞSAĞLIĞI DİLEDİ KAYSERİ (A.A)

28 Mart 2011 22:51

-GÜL, ÇOCUKLARIN AİLESİNE BAŞSAĞLIĞI DİLEDİ KAYSERİ (A.A) - 28.03.2011 - Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Kayseri'nin Talas ilçesinde yaklaşık 1,5 yıl önce kaybolan ve öldürülerek, Yozgat'ta gömüldükleri belirlenen 3 çocuğun ailelerini telefonla arayarak, başsağlığı diledi. Cumhurbaşkanı Gül'ün, görüşmede, ailelere sabır dilediği ve acının büyük olduğunu dile getirdiği öğrenildi. Kayıp çocuklardan 2 kardeş olan Dilruba ve Ahmet Tuna Tekin'in babası Hamza Tekin, evlerinin önünde kurulan taziye çadırında ziyaretçileri kabul ederken, kendisini telefonla Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün aradığını ve acılarını paylaştığını söyledi. Baba Hamza Tekin, Cumhurbaşkanının başsağlığının yanı sıra, sabır dileklerinde bulunduğunu ve evlat acısının çok büyük olduğunu dile getirdiğini anlattı. Tekin, ''Sayın Cumhurbaşkanımız acımızı paylaştı. Ben de kendisine bunun için teşekkür ettim'' dedi.

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