Gül 'Chatham House ödülünü haftaya alacak!

T24 - Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün, gelecek hafta İngiltere’nin başkenti Londra’da, ülkenin önde gelen düşünce kuruluşlarından ‘Chatham House’un verdiği ödülü alacağı açıklandı.



9 Kasım’daki törende Cumhurbaşkanı Gül’ün ödülünü İngiltere Kraliçesi 2’nci Elizabeth’ten alması bekleniyor. hürriyet gazetesinde yayımlanan haberi şöyle:



‘Kraliyet Uluslararası İlişkiler Enstitüsü’ olan Chatham House, 2005’ten bu yana her yıl, uluslararası ilişkilere katkılarından dolayı bir siyasi lidere ya da sivil toplum liderine ödül veriyor.



Ödüle bu yıl Fransa Maliye Bakanı Christine Lagarde ve Hırvatistan Cumhurbaşkanı Stipe Mesiç ile aday olan Cumhurbaşkanı Gül, geçen mart ayında düşünce kuruluşu üyelerinin oylamasıyla, ‘2010 Chatham House Ödülü’ne layık görülmüştü. Chatham House üyesi, Avrupa ve Ortadoğu Araştırmaları Direktörü Fadi Hakura, Türkiye’nin son 5-6 yılda Chatham House’da ön plana çıktığını belirterek, “Türkiye, şu anda hem bölgesel, hem de uluslararası anlamda büyük rol üstlenen önemli bir ülke. Dolayısıyla Türkiye, Chatham House için öncelik olmaya başladı” dedi.



Chatham House ödülüne geçen yıl Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva layık görülmüştü. Lula da Silva’ya ödülünü, Kent Dükü takdim etmişti.



