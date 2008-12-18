Gül: Canlı bir tartışma ortamı

Erdoğan: Niye özür dileyeyim

Dışişleri: Her konu konuşulabilmeli

Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Ermeni soykırımı ile ilgili bazı aydınlarca "Ermeni kardeşlerimden özür diliyorum" kampanyası başlatılması üzerine emekli büyükelçiler tarafından özür karşıtı bildiri yayımlanmasını "canlı tartışma ortamı" olarak değerlendirdiBulgaristan Cumhurbaşkanı Georgi Parvanov ile ortak basın toplantısı sırasında Gül'e konuya ilişkin soru yöneltildi. Gül, "Türkiye görüşlerin açıkça ifade edilebildiği bir ülke. Dolayısıyla çeşitli gruplar, çeşitli kişiler bir araya gelip fikirlerini ve görüşlerini açıklayabilirler. Böyle bir tartışma ortamı, bu konu veya başka konularda canlı biçimde devam ediyor. Herkes de görüyor" dedi.