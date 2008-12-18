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Gül: Canlı bir tartışma ortamı

Cumhurbaşkanı Gül, Ermeni soykırımıyla ilgili başlatılan kampanyaları 'canlı bir tartışma ortamı' diye yorumladı

18 Aralık 2008 02:00

Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Ermeni soykırımı ile ilgili bazı aydınlarca "Ermeni kardeşlerimden özür diliyorum" kampanyası başlatılması üzerine emekli büyükelçiler tarafından özür karşıtı bildiri yayımlanmasını "canlı tartışma ortamı" olarak değerlendirdi

Bulgaristan Cumhurbaşkanı Georgi Parvanov ile ortak basın toplantısı sırasında Gül'e konuya ilişkin soru yöneltildi. Gül, "Türkiye görüşlerin açıkça ifade edilebildiği bir ülke. Dolayısıyla çeşitli gruplar, çeşitli kişiler bir araya gelip fikirlerini ve görüşlerini açıklayabilirler. Böyle bir tartışma ortamı, bu konu veya başka konularda canlı biçimde devam ediyor. Herkes de görüyor" dedi. 

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