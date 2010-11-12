Gül: Bu konunun tartışılmasından bıktım

T24 - Cumhurbaşkanı Gül, başörtüsü sorunuyla ilgili olarak, "Bu konunun konuşulmasından artık bıktım" dedi.



Hayrünnisa Gül’ün ilkokulda başörtüsüne karşı çıkan açıklamasıyla başlayan tartışmalar sonunda Cumhurbaşkanı Abdullah Gül adeta patladı.



Başbakan Erdoğan'ın tarafsız tutumu sonrasında Abdullah Gül'den 'Başbakan'la özgürlük anlayışımızda farklılık yok' açıklaması gelmişti.



Gül'e temaslar için gittiği Türkmenistan dönüşünde başörtüsü sorusu yine soruldu ve Cumhurbaşkanı patladı: "Bu konunun konuşulmasından artık bıktım.



Gül "Bırakın herkesi serbest bırakın, herkes ne düşünüyorsa konuşsun. Ne istiyorsa yazsın, ne istiyorsa giysin. Zaten bu konu üniversitelerle ilgili bir konu. Üniversitelerin dışında herhangi bir tartışma yok. Yani bunu tekrar tekrar gündeme getirmenin bir anlamı yok'' dedi.



Başbakan'ın çözümün anayasa olacağını açıklaması, Köşk'le Başbakan arasında görüş ayrılığı olduğu yorumlarına neden olmuştu.



CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu da bu gelişmeler üzerine "Sonunda ilkokulda başörtüsü de olacak. Döndük yine ilk noktaya çağdaşlık ödülü alındı, kafa yine aynı kafa" açıklamasını yapmıştı.





