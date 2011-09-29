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Politika

Gül BTP'ye "Meclise döneceğinizi açıklayın" mesajı iletmiş ANKARA (A.A)

29 Eylül 2011 16:50

-Gül BTP'ye "Meclise döneceğinizi açıklayın" mesajı iletmiş ANKARA (A.A) - 29.09.2011 - Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün, kendisiyle görüşme isteğini ileten BDP'lilere, ''Ancak TBMM'ye döneceklerini açıkladıktan sonra kendilerini kabul edeceği'' mesajını verdiği belirtildi.  Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından alınan bilgiye göre, BDP'lilerin görüşme isteği Çankaya Köşkü'ne ulaştığında, Cumhurbaşkanı Gül, ''Ancak TBMM'ye döneceklerini açıkladıktan sonra kendilerini kabul edeceği'' mesajını iletti.  BDP Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın dün 1 Ekimden itibaren TBMM çalışmalarına katılma kararı aldıklarını açıklamasının ardından da BDP heyetine randevu verildi.  Cumhurbaşkanı Gül, bugün saat 16.00'da BDP Genel Başkanı Selahattin Demirtaş ve Genel Başkan Yardımcısı Gültan Kışanak'ı Çankaya Köşkü'nde kabul edecek. 

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